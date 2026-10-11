Lula da Silva encabezó una marcha de más de un millón de personas a dos semanas del balotaje en Brasil El presidente que busca la reelección en el país vecino participó de la "Marcha por la democracia" en las calles de San Pablo y pidió movilizar a los más de 30 millones de brasileros que no fueron a votar en la primera vuelta. Por Agregar C5N en









Lula da Silva en la masiva marcha antes del balotaje del 25 de octubre. Captura de la cuenta @PTBrasil en X

El presidente de Brasil, Lula da Silva, encabezó la "Marcha por la democracia" de "más de 1 millón de personas", de acuerdo al Partido de los Trabajadores (PT), en San Pablo a dos semanas del balotaje contra Flávio Bolsonaro. El mandatario que busca la reelección pidió ir a buscar a los 30 millones de brasileros que no fueron a votar el 4 de octubre.

Se trata de la manifestación electoral más multitudinaria desde que Lula da Silva perdió en la primera vuelta por dos puntos porcentuales. El candidato del Partido Liberal (PL) reunió el 47,08% de los votos contra el 45,10% que logró el jefe de Estado en las elecciones de principio de mes.

E é desse jeito que vamos entrar nos livros de história mais uma vez! VAMOS VIRAR! pic.twitter.com/VBGOeAf48C — PT Brasil (@ptbrasil) October 11, 2026 "¡Y así es como vamos a entrar en los libros de historia una vez más! ¡VAMOS A DARLA VUELTA!", celebró el PT en X este domingo junto a videos de la movilización y festejó: "¡HISTÓRICO! ¡Con más de 1 MILLÓN de personas en las calles, San Pablo está COMPLETAMENTE LLENA en apoyo a la reelección de Lula!".

Lula da Silva obtuvo uno de los peores resultados en el estado donde se realizó la movilización, ya que los votantes de San Pablo eligieron a Flávio Bolsonaro por 51,93%. Solo el 38,20% votó por el candidato del PT, por eso eligieron ese distrito para la "Marcha por la democracia".

HISTÓRICO! Com mais de 1 MILHÃO de pessoas nas ruas, a Paulista está COMPLETAMENTE LOTADA em apoio à reeleição de Lula! BORA PRA CIMA, VAMOS VIRAR! Vote 13! pic.twitter.com/u9wyHwL4kX — PT Brasil (@ptbrasil) October 11, 2026 "Tenemos una responsabilidad muy grande, no podemos permitir que los ladrones vuelvan a gobernar este país", pidió Lula da Silva a los militantes y simpatizantes que inundaron las calles.