12 de octubre de 2026 Inicio
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Lula da Silva encabezó una marcha de más de un millón de personas a dos semanas del balotaje en Brasil

El presidente que busca la reelección en el país vecino participó de la "Marcha por la democracia" en las calles de San Pablo y pidió movilizar a los más de 30 millones de brasileros que no fueron a votar en la primera vuelta.

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Lula da Silva en la masiva marcha antes del balotaje del 25 de octubre.

Lula da Silva en la masiva marcha antes del balotaje del 25 de octubre.

Captura de la cuenta @PTBrasil en X

El presidente de Brasil, Lula da Silva, encabezó la "Marcha por la democracia" de "más de 1 millón de personas", de acuerdo al Partido de los Trabajadores (PT), en San Pablo a dos semanas del balotaje contra Flávio Bolsonaro. El mandatario que busca la reelección pidió ir a buscar a los 30 millones de brasileros que no fueron a votar el 4 de octubre.

Lula y Bolsonaro a pura cumbia.
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Se trata de la manifestación electoral más multitudinaria desde que Lula da Silva perdió en la primera vuelta por dos puntos porcentuales. El candidato del Partido Liberal (PL) reunió el 47,08% de los votos contra el 45,10% que logró el jefe de Estado en las elecciones de principio de mes.

"¡Y así es como vamos a entrar en los libros de historia una vez más! ¡VAMOS A DARLA VUELTA!", celebró el PT en X este domingo junto a videos de la movilización y festejó: "¡HISTÓRICO! ¡Con más de 1 MILLÓN de personas en las calles, San Pablo está COMPLETAMENTE LLENA en apoyo a la reelección de Lula!".

Lula da Silva obtuvo uno de los peores resultados en el estado donde se realizó la movilización, ya que los votantes de San Pablo eligieron a Flávio Bolsonaro por 51,93%. Solo el 38,20% votó por el candidato del PT, por eso eligieron ese distrito para la "Marcha por la democracia".

"Tenemos una responsabilidad muy grande, no podemos permitir que los ladrones vuelvan a gobernar este país", pidió Lula da Silva a los militantes y simpatizantes que inundaron las calles.

Lula da Silva llamó a "convencer" a las personas que no fueron a votar: "No peleen con el votante"

Con una abstención que se elevó a 21,08%, el día después de la elección, el presidente brasilero le indicó a sus militantes ir a buscar votos nuevos para el Partido de los Trabajadores (PT) de cara al balotaje entre los 33.469.244 de brasileros que no fueron a votar. "Tenemos que intentar convencer a esas personas", señaló este lunes el tres veces mandatario.

"No peleen con el votante. No hablen mal porque el elector no votó por nosotros. Tenemos que tener humildad", pidió el jefe de Estado en una reunión de organización que fue transmitida por YouTube y, sobre las personas que no fueron a votar, remarcó: "La responsabilidad de su desinterés es nuestra".

Luis Inácio Lula da Silva.

Luis Inácio Lula da Silva.

Lula da Silva quedó 2.224.985 de votos por debajo del candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, y ambos volverán a enfrentarse en el balotaje del 25 de octubre. "No tenemos que buscar defectos entre nosotros ahora, tenemos 20 días para que cada uno evalúe qué puede hacer", apuntó el sindicalista.

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