C5N lideró el rating con la cobertura de la fuga de Flávio Bolsonaro Fue el canal más visto entre las señales de noticias, mostrando todas las alternativas del momento en el que el excandidato a presidente de Brasil partió desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos. Agregar C5N en









C5N lideró el rating con la cobertura de la fuga de Bolsonaro. Redes sociales

Tras el resultado del balotaje de Brasil en el que confirmó a Lula da Silva como reelecto, el excandidato a presidente, Flávio Bolsonaro se fugó de su país. Pero para hacerlo viajó a Argentina y escapó vía Puerto Iguazú hacia Estados Unidos. En una jornada de especulaciones, C5N lideró el rating con la cobertura de mano de Duro de Domar con Pablo Duggan.

El periodista Nicolás Munafó se encontró con una combi con patente brasileña que ingresó por una puerta trasera escoltada por la Policía y se pudo confirmar que se trataba de una comitiva de cinco vehículos, en donde se presume que estaba el líder del Partido Liberal.

En ese momento, estaba al aire Duro de Domar con la conducción de Duggan y lograron captar a la audiencia con información e imágenes exclusivas. Según informó el periodista Nacho Rodríguez, el ciclo midió un promedio de 2.5 puntos y quedó por encima de todas las señales de noticias.

"Todos imaginamos que iba a entrar directamente a la pista, pero terminó eligiendo un camino alternativo por la parte trasera. Eran cuatro camionetas en total y la primera era de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que escoltaba a la comitiva. Dos eran de transporte brasileño de turistas. Y la restante tenía una patenta diplomática argentina", contó Munafó.

El ciclo debió estirarse hasta las 00.30 para poder finalizar la cobertura del momento donde Bolsonaro despegó rumbo a Guayaquil, con el fin de poder evitar el territorio brasileño.

Lo mismo sucedió con el programa de Gustavo Sylvestre llamado Minuto Uno, en la previa. El ciclo quedó primero en la competencia con 3 puntos de promedio.