28 de octubre de 2026 Inicio
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Guillermo Michel, sobre la fuga de Flávio Bolsonaro: "Hay que analizar la responsabilidad política"

El diputado nacional de Unión por la Patria criticó la huida del excandidato a presidente de Brasil hacia Estados Unidos a horas de perder en los comicios con Lula Da Silva y exigió "que se llegue hasta las últimas consecuencias".

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Michel habló en exclusivo en La Mañana.

El diputado nacional Guillermo Michel se refirió a la escandalosa fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil y opinó que "hay que analizar es la responsabilidad política", a la vez que pidió "que se llegue hasta las últimas consecuencias".

Patricia Bullrich. 
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En una charla exclusiva con el equipo de La Mañana por C5N, el representante de Unión por la Patria, sentenció: "No quiero caerle solo a los funcionarios que están ahí en la operatoria, sino que hay que ver quién es responsable desde la política".

Flávio Bolsonaro en el centro de la tormenta.

Flávio Bolsonaro en el centro de la tormenta.

"Esto sirve para mostrar que estos gobiernos de centroderecha no tienen un proyecto político, porque sino no se escapan como rata por tirante después de perder una elección. Se quedan a dar la discusión y la pelea, se presentan ante la justicia y dan la cara ante la sociedad", criticó duramente sobre el accionar del excandidato a presidente.

En esa misma línea, reflexionó: "Se tienen que hacer cargo y dar explicaciones. A lo sumo tienen proyecto económico de poder, pero no político. Es un dirigente político que quería representar a Brasil que evidentemente no tiene convicciones políticas sino que ve qué se puede llevar".

Michel pidió también una investigación a fondo que permita determinar y delinear las funciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. "Hay misiones y funciones que puede hacer cada funcionario, si lo excedió el acompañamiento dentro de la pista. Es muy fácil investigar porque están las cámaras", cerró.

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