Flávio Bolsonaro desconoció el triunfo de Lula y se autoproclamó "verdadero presidente electo de Brasil" El referente de la ultraderecha le agradeció en una carta a Javier Milei y a Donald Trump, quienes posibilitaron su fuga a Estados Unidos. Por Agregar C5N en









Flávio Bolsonaro se autoproclamó "verdadero presidente electo de Brasil" y confirmó su exilio en Estados Unidos tras el balotaje celebrado el domingo, en el que Luiz Inácio "Lula" da Silva se impuso con el 52% de los votos. El referente de la ultraderecha viajó a territorio norteamericano junto a su familia y, desde allí, denunció un "fraude electoral" a través de una carta pública.

"No era mi intención dejar mi patria, pero sé exactamente a dónde conduce esto: es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y se extendió a miles de otros patriotas brasileños comunes e incluso a ciudadanos estadounidenses, tiene un solo objetivo: silenciar a cualquiera que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil a través de una Suprema Corte controlada por la organización criminal del PT", denunció Bolsonaro.

El candidato del Partido Liberal (PL) agradeció a Javier Milei "por su valentía, sentido de justicia y legalidad" y "a Donald Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme".

"Esta es una tierra de libertades y hermanos que comparten los mismos valores que las buenas personas de mi país