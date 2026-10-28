Patricia Bullrich volvió a diferenciarse de Javier Milei: reconoció la victoria de Lula da Silva en Brasil

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia", señaló la senadora oficialista en una publicación en sus redes oficiales. Pese a eso, resaltó la importancia de que la democracia "no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierda va a la cárcel".

La senadora por la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , expuso este miércoles un nuevo contrapunto discursivo con el presidente Javier Milei al reconocer la victoria de Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil frente a Flávio Bolsonaro, que se fugó a los Estados Unidos . "La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia", señaló la senadora oficialista en una publicación en sus redes oficiales.

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Pese a eso, la exministra de seguridad resaltó la importancia de que la democracia "no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierda va a la cárcel". El martes, el vocero presidencial Adrián Ravier había ratificado que el Gobierno no iba a emitir un comunicado oficial por el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT) en los comicios nacionales.

“Se tomó nota del resultado electoral", señaló el portavoz, previo a excusarse que "en 2023 cuando Milei fue electo no hubo ningún gesto del Lula para saludarlo personalmente ni nada".

En su posteo, Bullrich dejó en claro que "tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil", pero "nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación".

Acerca de la situación del excandidato del Partido Liberal (PL), la exministra de Seguridad aseguró que hizo "una enorme elección" y reflexionó sobre la calidad de la democracia: "Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel".

La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia.



Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 28, 2026

Para Bullrich, "la utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia".

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El jefe de Estado encabezó el acto por el Día del Minero al inaugurar nuevas instalaciones de producción de carbonato de litio del proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto. “Gracias al cambio de modelo las obras se adelantan tan rápido como sea posible", afirmó.

Durante su discurso en Catamarca, Milei aseguró que ""el RIGI es sinónimo de estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria y seguridad jurídica para el que arriesga su capital y eso se convierte en inversiones y puestos de trabajo para la Argentina".

A posterior, defendió la actividad minera en la provincia al destacar que "transforma la vida de las comunidades, especialmente en zonas remotas donde las alternativas productivas son escasas, por no decir nulas, cuando la actividad se articula con el sector privado los beneficios se multiplican y sostienen más allá de la vida útil del proyecto. Este es el verdadero federalismo y la inclusión".

"Ahora podemos ver que gracias al cambio de modelo, las obras se adelantan tan rápido como sea posible para poder producir y generar riqueza cuanto antes. El proyecto Fénix es muy importante para la Argentina", sumó, previo a destacar: "Entre todos los lugares del mundo donde podía poner su dinero, eligió la Argentina como uno de los pilares de su estrategia de litio".

"Así como las inauguraciones de hoy, su capacidad en el país llega a 100.000 toneladas anuales y próximamente, gracias al proyecto Rincón, va a llegar a 160.000. Es un orgullo para nosotros como gobierno y para mí como presidente que una empresa de semejante envergadura vuelva a ver a nuestro país como un socio confiable a largo plazo y vuelva a invertir en nuestra tierra", agregó Milei.