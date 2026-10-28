28 de octubre de 2026 Inicio
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Deuda en pesos: el Gobierno renovó el 107% de los vencimientos y absorbió pesos para frenar la presión sobre el dólar

El Ministerio de Economía colocó $11,56 billones en instrumentos financieros y logró captar un excedente de $760.000 millones en un contexto de turbulencia cambiaria y tensión financiera internacional.

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El Gobierno absorvió pesos para descomprimir la presión en el tipo de cambio.

El Gobierno absorvió pesos para descomprimir la presión en el tipo de cambio.

La Secretaría de Finanzas superó un exigente examen al renovar $10,8 billones en vencimientos de deuda y adjudicar un total de $11,56 billones. Tras recibir ofertas por $15,79 billones, la cartera económica alcanzó un nivel de refinanciación (rollover) del 106,99%. De esta manera, el Tesoro logró captar un monto excedente por aproximadamente $760.000 millones, lo que equivale a una absorción de divisas de unos u$s490 millones.

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En cuanto a la distribución de las adjudicaciones, la mayor parte de la demanda se volcó hacia alternativas de cobertura. El bono dual CER/TAMAR con vencimiento en diciembre de 2028 encabezó las preferencias al concentrar el 30,5% del total ($3,53 billones), mientras que las letras indexadas al tipo de cambio (dollar-linked) captaron un 22% ($2,53 billones). Por su parte, la nueva LECAP a tasa fija a febrero de 2027 sumó $2,08 billones, completando un menú orientado a resguardar las inversiones frente a la inflación y el dólar.

Con esta operación, la gestión económica logró desplazar el 30% de los compromisos hacia vencimientos posteriores a 2027, ubicando la vida promedio de las emisiones en 10,3 meses. Según analistas del sector, el resultado le permitió al Gobierno cumplir con su programa de refinanciación sin tensionar la liquidez del sistema ni apelar a depósitos en el Banco Central. Además, destacaron que el Tesoro optó por moderar la colocación a tasa fija corta antes que convalidar un alza de los rendimientos.

Por último, la licitación confirmó la suspensión temporal de los títulos nominados directamente en dólares, atribuida al incremento del riesgo país y el aumento global en las tasas de interés. Aunque el sistema bancario mantiene un elevado nivel de depósitos en dólares, las condiciones de cautela política y financiera obligaron a congelar el financiamiento en divisas para inversores locales, priorizando herramientas en moneda nacional.

Resultado de la última licitación del mes

LECAP:

  • 26/02/27 (S26F7): $2,08 billones, al 2,10% TEM y 28,32% TIREA.

CER:

  • 31/03/27 (TZXM7): $1,12 billones, al 3,04% TIREA CER.

  • 29/10/27 (TZXO7): $0,83 billones, al 6,23% TIREA CER.

TAMAR:

  • 31/08/27 (TMG27): $1,46 billones, con un margen del 2,97% sobre TAMAR.

CER/TAMAR:

  • 15/12/28 (TXMD8): $3,53 billones, al 6,21% TIREA CER.

DÓLAR LINKED:

  • 15/01/27 (D15E7): $2,53 billones, al 7,00% TIREA.

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