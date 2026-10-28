"No huí de Brasil": las principales frases de Flávio Bolsonaro en su mensaje desde Estados Unidos

Tras perder las elecciones presidenciales del domingo y fugarse a través de Misiones a Estados Unidos, el dirigente de ultraderecha publicó un comunicado en el que se proclamó “el verdadero presidente electo”, aunque poco después dio marcha atrás y se autodefinió apenas como "un líder de Brasil". Apuntó contra el poder judicial y agradeció a Milei y a Trump.

El excandidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro difundió un extenso comunicado en el que rechazó el resultado de las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre, denunció un supuesto fraude electoral y anunció que encabezará la oposición desde Estados Unidos , adonde se fugó junto con su familia tras los comicios.

Flávio Bolsonaro cambió su comunicado: dejó de proclamarse "verdadero presidente electo" y se definió como "líder de Brasil"

En el documento publicado en sus redes sociales, dirigido al pueblo brasileño y a la comunidad internacional, se autoproclamó presidente electo , acusó a las instituciones judiciales de actuar ilegalmente y anticipó que continuará su actividad política fuera de su país. Apenas una hora después, rectificó esa parte del comunicado y en vez de definirse como "presidente electo" cambió a apenas "líder de Brasil".

En las partes que no cambiaron del mensaje, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro presentó su salida de Brasil como una decisión motivada por la persecución política y no como una huida. Además, agradeció a Javier Milei, y a Donald Trump, por su respaldo, al tiempo que convocó a sus seguidores a mantener la movilización política.

Entre las frases más destacadas del texto sobresale su rechazo al resultado electoral: “Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”. La declaración sintetiza el eje de su mensaje, en el que desconoce la legitimidad de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y cuestiona el funcionamiento de las instituciones brasileñas.

Uno de los principales argumentos del comunicado es la denuncia de supuestas irregularidades durante la segunda vuelta electoral. Bolsonaro afirmó que observó con estupor cómo se concretaba un fraude y cuestionó la diferencia de votos obtenida por Lula entre ambas instancias de la elección.

“El domingo por la noche, vi con estupor cómo se consumaba un fraude electoral ante mis propios ojos”, sostuvo. En ese sentido, acusó al Supremo Tribunal Federal (STF) y al Tribunal Superior Electoral (TSE) de haber actuado de manera irregular en relación con los horarios de votación.

El dirigente también denunció presuntos abusos de poder político y económico durante la campaña, así como el uso de recursos estatales en favor de la candidatura de Lula y de su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin. Según su interpretación, esos hechos justificarían la anulación de los resultados, aunque en el comunicado no presentó pruebas que acrediten sus acusaciones.

Las críticas se extendieron al sistema judicial. Bolsonaro sostuvo que las actuaciones en su contra forman parte de una estrategia destinada a silenciar a la oposición y cuestionó la independencia de los magistrados.

“Lo que existe es una caza de brujas por motivos políticos”, afirmó, al negar que hubiera cometido algún delito. También describió el escenario que, según su interpretación, buscarían imponerle las autoridades: “Este es el guion de la persecución: incautación del pasaporte, tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario, juicio fraudulento y, finalmente, condena política”.

“No huí de Brasil”: el argumento para liderar desde Estados Unidos

La decisión de trasladarse a Estados Unidos ocupa otro lugar central en el documento. Bolsonaro justificó su salida con el argumento de que permanecer en Brasil le impediría ejercer libremente su liderazgo político y expondría a su familia a una situación que considera peligrosa.

“No voy a someter a mi familia a eso”, escribió, antes de agradecer a Trump y al Gobierno estadounidense por recibirlos. En uno de los pasajes más enfáticos del comunicado, buscó invertir el sentido de las críticas que podría generar su salida del país: “Quiero dejarlo claro: no huí de Brasil; salí por Brasil”.

Con esa frase, intentó presentar su traslado como una decisión política destinada a preservar su capacidad de actuar contra el Gobierno de Lula. Según sostuvo, el exilio le permitirá convertirse en una voz de la oposición que, desde su perspectiva, no puede expresarse libremente dentro de Brasil.

Para reforzar ese argumento, mencionó a distintas figuras históricas que desarrollaron parte de su actividad política desde el exterior, entre ellas Rui Barbosa, Charles de Gaulle y José Martí. También citó a dirigentes venezolanos enfrentados al chavismo, como Juan Guaidó, Edmundo González y María Corina Machado.

“Lideraré la oposición desde aquí”

El comunicado también contiene un mensaje dirigido a los dirigentes políticos brasileños que integran su espacio. Bolsonaro aseguró que varios legisladores y gobernadores carecen de libertad para desarrollar plenamente su actividad y anunció que asumirá desde Estados Unidos un papel de conducción.

“A los senadores, diputados y gobernadores a cuya elección contribuí [...] les digo que sé que hoy no tienen la libertad necesaria para ejercer plenamente su actividad política. Por eso, lideraré la oposición desde aquí”, expresó.

La declaración anticipa su intención de mantener una presencia activa en la política brasileña pese a encontrarse fuera del territorio nacional. En particular, anunció que buscará articular a los sectores opositores y movilizar el apoyo de sus votantes mediante acciones que definió como pacíficas y legítimas.

En otro tramo del texto, se dirigió directamente a quienes lo acompañaron en las urnas: “No estamos derrotados ni estamos solos”. Con esa consigna, intentó transmitir que el resultado electoral no implica el final de su proyecto político.

También pidió a la comunidad internacional que no considere normales los acontecimientos que denuncia en Brasil. Según afirmó, el país atraviesa una situación de crisis institucional marcada por la corrupción y la persecución política.

El cierre del documento refuerza el mensaje de continuidad y resistencia. “Me fui de Brasil, pero no abandoné a los brasileños. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará”, escribió.