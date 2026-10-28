29 de octubre de 2026 Inicio
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Firefox recurre a la nostalgia de "la vieja internet" para recuperar usuarios y devolverles privacidad

"¿Cómo es que internet es menos privado que en 2006, cuando toda la familia compartía un solo ordenador?", pregunta la nueva campaña publicitaria lanzada por Mozilla, que busca marcar un contraste entre la época dorada de la web y un presente caracterizado por la recolección constante de datos y la publicidad dirigida.

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Bad Luck Brian

Bad Luck Brian, uno de los memes más famosos.

Mozilla lanzó en plataformas digitales la campaña publicitaria "Come Back to Firefox", una estrategia que apela a la nostalgia de los memes clásicos para recuperar usuarios frente al avance de navegadores rivales como Google Chrome y Microsoft Edge.

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El anuncio audiovisual, de un minuto de duración, reúne a figuras virales de la década de 2000 como Tay Zonday, célebre por su canción Chocolate Rain, Chuck Testa, la Novia psicópata, Annoying Orange, el protagonista de Numa Numa, Bad Luck Brian y Apparently Kid. A través de este elenco, la compañía plantea la pregunta central de su propuesta: "¿Cómo es que internet es menos privado que en 2006, cuando toda la familia compartía un solo ordenador?".

La iniciativa evoca la época dorada de la web, cuando Firefox alcanzó el 32% del mercado mundial. La firma busca marcar un contraste claro entre aquella etapa espontánea y un presente caracterizado por la recolección constante de información personal y la publicidad dirigida.

La recepción del público se concentró de manera prioritaria en el factor nostálgico del video por encima del mensaje sobre la seguridad digital. Un gran número de internautas comparó la pieza con los antiguos resúmenes anuales de la plataforma YouTube.

Mozilla fortalece sus herramientas de privacidad y control sobre la inteligencia artificial

En el aspecto técnico, la empresa destaca funciones orientadas a devolver el control de la experiencia digital a cada usuario. A diferencia de sus competidores principales, el sistema permite gestionar o desactivar por completo las herramientas de inteligencia artificial según la preferencia individual.

La propuesta incluye además opciones reforzadas para reducir el seguimiento en línea y bloquear anuncios en dispositivos móviles. De igual forma, el servicio promueve herramientas de red privada virtual para proteger la navegación en distintas plataformas y países.

Con este despliegue comercial y técnico, la organización intenta posicionar a su producto como el refugio para quienes buscan escapar del ecosistema automatizado actual.

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