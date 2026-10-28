Docentes convocaron a un paro nacional por el femicidio de Nanci Godoy El jueves 29 de octubre habrá duelo, movilizaciones y actos para reclamar una investigación transparente por la muerte de la directora suplente de la Escuela Nº626, desaparecida desde el 7 de octubre en El Malezal. Los gremios también exigen respuestas por el aislamiento y la precariedad de su tarea rural. Por Agregar C5N en









Habrá un paro nacional docente tras el femicidio de la maestra rural, Nanci Godoy. Web

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó para este jueves 29 de octubre a un paro nacional y una jornada de duelo para exigir justicia tras el hallazgo del cuerpo de la docente Nanci Estela Godoy en Esquina, Corrientes, donde la Fiscalía investiga el caso como femicidio.

En el comunicado difundido este miércoles, la organización reclamó una investigación "exhaustiva, transparente y sin demoras" y pidió que se establezcan las responsabilidades penales. También expresó su acompañamiento a la familia, a la comunidad educativa correntina y al sindicato provincial SUTECO, que solicitó respuestas ante las circunstancias del caso.

El comunicado de CTERA con la confirmación del paro nacional en pedido de justicia por el femicidio de Nanci Godoy. X: @cteracta Las actividades previstas incluyen manifestaciones, radios abiertas, conferencias de prensa y actos en distintos puntos del país, además de las instancias gremiales que cada entidad de base ya había programado para esta semana, todas enmarcadas en el reclamo de esclarecimiento judicial y el pedido de responsabilidades por lo sucedido.

CTERA también exigió a los gobiernos nacional y de Corrientes que asuman responsabilidades por el aislamiento y la precariedad de las condiciones en que Godoy desarrollaba su tarea. Antes de desaparecer, la docente había alertado por el deterioro y la falta de mantenimiento de la escuela, ubicada en una zona rural de difícil acceso.

Cómo fue la desaparición de Nanci Godoy y qué se sabe de la investigación El 6 de octubre, Nanci Godoy salió rumbo a la estancia El Curupí, desde donde solían trasladarla a caballo hasta la Escuela Rural Nº626, en El Malezal, y el día 7 uno de sus hijos recibió un mensaje desde su teléfono, último contacto de la docente con su familia.