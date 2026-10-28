Docentes convocaron a un paro nacional por el femicidio de Nanci Godoy

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó para este jueves 29 de octubre a un paro nacional y una jornada de duelo para exigir justicia tras el hallazgo del cuerpo de la docente Nanci Estela Godoy en Esquina, Corrientes, donde la Fiscalía investiga el caso como femicidio.
En el comunicado difundido este miércoles, la organización reclamó una investigación "exhaustiva, transparente y sin demoras" y pidió que se establezcan las responsabilidades penales. También expresó su acompañamiento a la familia, a la comunidad educativa correntina y al sindicato provincial SUTECO, que solicitó respuestas ante las circunstancias del caso.
El comunicado de CTERA con la confirmación del paro nacional en pedido de justicia por el femicidio de Nanci Godoy.
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Las actividades previstas incluyen manifestaciones, radios abiertas, conferencias de prensa y actos en distintos puntos del país, además de las instancias gremiales que cada entidad de base ya había programado para esta semana, todas enmarcadas en el reclamo de esclarecimiento judicial y el pedido de responsabilidades por lo sucedido.
CTERA también exigió a los gobiernos nacional y de Corrientes que asuman responsabilidades por el aislamiento y la precariedad de las condiciones en que Godoy desarrollaba su tarea. Antes de desaparecer, la docente había alertado por el deterioro y la falta de mantenimiento de la escuela, ubicada en una zona rural de difícil acceso.
Cómo fue la desaparición de Nanci Godoy y qué se sabe de la investigación
El 6 de octubre, Nanci Godoy salió rumbo a la estancia El Curupí, desde donde solían trasladarla a caballo hasta la Escuela Rural Nº626, en El Malezal, y el día 7 uno de sus hijos recibió un mensaje desde su teléfono, último contacto de la docente con su familia.
La denuncia por desaparición se formalizó el 15 de octubre, tras varios días sin noticias de la mujer. El cuerpo fue hallado el 28 de octubre a unos 15 kilómetros de la escuela, luego de rastrillajes y allanamientos en los que también se secuestraron prendas y cuchillos con manchas hemáticas.
Nanci Godoy fue hallada sin vida en Corrientes y el caso está caratulado como femicidio.
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Previamente, el 23 de octubre, la Fiscalía cambió la carátula a femicidio y el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dictó prisión preventiva para cinco sospechosos: Rosa Leguizamón, Nahuel Rojas, Irineo Zarza, Dionisio Sandoval y Ernesto Ezequiel Bordón, vinculados con el entorno de la estancia.