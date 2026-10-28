Sandra Mihanovich cuestionó el Martín Fierro que ganó Wanda Nara y se burló de ella por llamarlos "colegas" Si bien la reconocida cantante siempre intentó mantenerse al margen de los escándalos mediáticos, esta vez decidió dar su opinión sobre el polémico reconocimiento que APTRA le otorgó a la empresaria: "Es un error". Agregar C5N en









Sandra Mihanovich volvió a encender la pólemica sobre el premio que APTRA le entregó a Wanda Nara.

Sandra Mihanovich se metió de lleno en la polémica por el Martín Fierro de la Música 2026 que recibió Wanda Nara gracias a Bad Bitch, la canción que lanzó en 2023 y que rápidamente se volvió viral.

Todo salió a la luz en LAM, el programa en el que Nora Colosimo, madre de Wanda, se desempeña como angelita y durante la emisión, pusieron al aire un fragmento de una entrevista que Mihanovich brindó a un canal de streaming, donde se refirió a la decisión de premiar a la mediática. "Premiar como mejor canción viral del año 23 a Wanda Nara, y ella agradece diciendo a sus colegas... mmm, mmm, mmm, mmm", comenzó diciendo la artista evitando hablar de más, pero con una cara que lo decía todo.

Luego, expresó lo que significa el galardón para los artistas argentinos: "El Martín Fierro es un premio muy cotizado, todo el mundo se lo quiere ganar, y muy desprestigiado por el otro lado, muy criticado”.

Sandra Mihanovich. En ese sentido, aseguró que fue un error que la institución le entregara el premio a la conductora del reality de cocina. "Entonces, cuando cometen el error, para mí, perdón, yo solo doy una opinión, de premiar como mejor canción viral del año 23 a Wanda Nara, y ella agradece 'a sus colegas' es un poco mucho”, cuestionó.

"Que sea influencer, que conduzca programas, que todo eso, bueno, hermoso, bien. Si quiere cantar, que cante también. El error no es de Wanda Nara. Porque además, yo soy de las personas que dicen que todos podemos cantar. O sea, no es que no. Para mí, nadie se debe privar de cantar", aclaró la cantante.