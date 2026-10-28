Efecto Brasil: el Banco Central sumó su tercera rueda consecutiva sin comprar reservas en el mercado de cambios

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó su tercera jornada consecutiva sin realizar compras de divisas en el mercado oficial de cambios. De esta manera, el organismo monetario volvió a mantenerse al margen de las operaciones cambiarias, interrumpiendo la racha compradora de 19 ruedas seguidas que venía sosteniendo. Con este resultado, la entidad financiera acumuló un saldo positivo de u$s1.252 millones en lo que va de octubre, mientras que su promedio diario de compras retrocedió a u$s66 millones.
A pesar de la falta de adquisiciones directas en el mercado de divisas, las reservas internacionales brutas registraron un leve incremento de u$s21 millones y finalizaron la jornada en u$s50.601 millones. Con esta cifra, las tenencias del BCRA lograron consolidar diez ruedas consecutivas situándose por encima de la barrera de los u$s50.000 millones. Esta estabilidad en el nivel bruto se vio favorecida por factores externos y la revalorización de activos internacionales, entre los que sobresalió un alza del 0,80% en la cotización del oro y la apreciación de monedas como el euro y la libra.
El desarrollo de la plaza cambiaria local estuvo fuertemente condicionado por el escenario regional, marcado por la devaluación del real brasileño tras los resultados electorales en el país vecino. En ese contexto de mayor búsqueda de cobertura por parte de los operadores, el dólar mayorista avanzó en la rueda local hasta alcanzar los $1.542, anotando una suba diaria de $4 y acumulando un incremento del 1,6% en el mes. A nivel financiero, las cotizaciones del MEP y del Contado con Liquidación experimentaron subas diarias situándose en $1.571,51 y $1.678,16 respectivamente, mientras que el dólar blue retrocedió a $1.565.
A la volatilidad del frente externo se sumaron presiones de origen doméstico asociadas al cierre de posiciones de fin de mes y a la proximidad de vencimientos de deuda vinculada al tipo de cambio. En particular, el mercado operó atento al próximo vencimiento de la Lelink D30O6 por u$s1.452 millones, así como a las operaciones cambiarias ejecutadas por el propio Tesoro para administrar sus flujos de caja.
Hacia los próximos meses, la evolución de la acumulación de reservas estará condicionada por los compromisos financieros en moneda extranjera que debe afrontar el Tesoro, incluido un pago de intereses al FMI por u$s877 millones a principios de noviembre. Si bien la Argentina alcanzó un acuerdo técnico con el organismo de crédito por la tercera revisión del programa que habilitaría un desembolso cercano a u$s900 millones, estos fondos recién estarían disponibles tras la aprobación del Directorio en diciembre.