Efecto Brasil: el Banco Central sumó su tercera rueda consecutiva sin comprar reservas en el mercado de cambios La autoridad monetaria se mantuvo al margen de la operativa cambiaria en medio de una mayor demanda de cobertura y la devaluación del real. Pese a la pausa compradora, el stock bruto de reservas se sostuvo por encima de los u$s50.000 millones gracias a la valuación internacional de activos. Por Agregar C5N en









La entidad presidida por Santiago Bausili cortó su racha compradora.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó su tercera jornada consecutiva sin realizar compras de divisas en el mercado oficial de cambios. De esta manera, el organismo monetario volvió a mantenerse al margen de las operaciones cambiarias, interrumpiendo la racha compradora de 19 ruedas seguidas que venía sosteniendo. Con este resultado, la entidad financiera acumuló un saldo positivo de u$s1.252 millones en lo que va de octubre, mientras que su promedio diario de compras retrocedió a u$s66 millones.

A pesar de la falta de adquisiciones directas en el mercado de divisas, las reservas internacionales brutas registraron un leve incremento de u$s21 millones y finalizaron la jornada en u$s50.601 millones. Con esta cifra, las tenencias del BCRA lograron consolidar diez ruedas consecutivas situándose por encima de la barrera de los u$s50.000 millones. Esta estabilidad en el nivel bruto se vio favorecida por factores externos y la revalorización de activos internacionales, entre los que sobresalió un alza del 0,80% en la cotización del oro y la apreciación de monedas como el euro y la libra.

A la volatilidad del frente externo se sumaron presiones de origen doméstico asociadas al cierre de posiciones de fin de mes y a la proximidad de vencimientos de deuda vinculada al tipo de cambio. En particular, el mercado operó atento al próximo vencimiento de la Lelink D30O6 por u$s1.452 millones, así como a las operaciones cambiarias ejecutadas por el propio Tesoro para administrar sus flujos de caja.