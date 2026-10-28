Uruguay: un hombre murió tras el choque de dos aviones de acrobacia durante un entrenamiento La víctima fue identificada como Daniel Ubillos, de 58 años, que era expiloto de la Fuerza Aérea y dueño del aeródromo Green. El otro aviador, de 32, llegó a tierra sin heridas. Una pericia detectó daños en un ala y aportó evidencia del contacto en el aire. Por Agregar C5N en









El aeródromo Green, donde operaban los aviones que protagonizaron el trágico accidente aéreo en Uruguay. Web

El expiloto Daniel Ubillos, de 58 años, murió este miércoles en Guazuvirá, Canelones, luego de que su avión cayera en un monte tras colisionar con otra aeronave durante una práctica de acrobacias previa a un evento en Colonia, mientras la segunda aeronave logró aterrizar de emergencia, informó la Fuerza Aérea uruguaya.

La víctima también era el fundador y propietario del aeródromo Green, desde donde operaban los aviones. El cuerpo fue localizado en un sector de monte, junto a los restos del Rihn DR-109, matrícula CX-FLG, de acuerdo con los datos difundidos por la Fuerza Aérea en su comunicado oficial.

Momentos previos al accidente aéreo entre dos aviones de acobacias en Uruguay, que dejó como saldo un muerto. Captura de pantalla Las primeras pericias sobre el avión que sí llegó al aeródromo permitieron detectar una avería importante en una de sus alas, un hallazgo que reforzó la hipótesis de un contacto en el aire entre las dos aeronaves, tal como habían descrito testigos y el sobreviviente, informó Montevideo Portal.

Un integrante del equipo de acrobacias, Javier Durán, indicó que ambos aviadores tenían experiencia y que el accidente ocurrió durante un ensayo de maniobras coordinadas. Al referirse a la posible mecánica del choque, describió el contacto entre las aeronaves como "un toque entre ellos mismos".

Cuál es el estado de salud el segundo piloto involucrado en el accidente aéreo de Uruguay El piloto de 32 años que manejaba la segunda aeronave consiguió regresar al aeródromo Green, donde aterrizó sin heridas físicas, aunque quedó en estado de shock por el episodio, según el relato de Durán, quien remarcó que los dos integrantes del grupo contaban con amplia experiencia en la actividad aeronáutica.

Ahora, la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil trabaja en el lugar para reconstruir la secuencia del hecho y establecer qué provocó el contacto entre las aeronaves. La Fiscalía de Atlántida también interviene, mientras las autoridades evitan adelantar una causa definitiva hasta completar las pericias técnicas. La Fuerza Aérea Uruguaya despidió a Daniel Ubillos con un mensaje de pesar La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) expresó su pesar por la muerte del mayor aviador retirado Daniel Ubillos y envió condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. En el comunicado, la institución destacó su trayectoria y lo despidió con respeto y gratitud, al recordar que formó parte de su comunidad aeronáutica. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fuerza Aérea Uruguaya (@fau_oficial)