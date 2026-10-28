28 de octubre de 2026 Inicio
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La ruta alternativa que tomó Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos para no pasar por Brasil

El vuelo que tomó el excandidato a Presidente despegó desde Puerto Iguazú y realizó una parada en la ciudad de Guayaquil para cargar combustible, antes de continuar hacia su destino.

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Flávio Bolsonaro evitó Brasil.

Flávio Bolsonaro evitó Brasil.

El excandidato a presidente por Brasil, Flávio Bolsonaro, estuvo en Argentina el martes por la noche en Argentina y salió desde el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, con destino a Estados Unidos y, con el objetivo de evitar Brasil, pasó por Ecuador a cargar combustible.

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El avión privado Gulfstream G400 fue el vehículo en el que el senador brasileño escapó. Tal y como anunció la Dirección Nacional de Migraciones, viajaban Flávio, junto a Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales de Brasil en el balotaje ante el actual mandatario, Lula da Silva.

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La comitiva ingresante abordó un vuelo por la compañía Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador. Fueron cinco horas de vuelo hacia ese país, según indicó Infobae y paró para cargar combustible. Esto fue específicamente para evitar pasar por territorio brasileño.

El destino final de Bolsonaro es el aeropuerto Opa-locka, en la ciudad de Miami, según informó Infobae. La aeronave con matrícula argentina LV-JQW había llegado a Puerto Iguazú el lunes por la noche procedente desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa con su padre en Brasilia para comunicarme una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, aseguró el senador en un video publicado en redes sociales.

Qué decía el comunicado de Migraciones

El Gobierno de Javier Milei confirmó que Flávio Bolsonaro, excandidato a presidente de Brasil e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ingresó a la Argentina junto a su familia y partió en un avión privado hacia Ecuador, en una maniobra que le permitió abandonar Brasil en medio de su situación judicial. La confirmación oficial expuso el papel del territorio argentino como punto de salida para el dirigente, quien viajó a Estados Unidos con el respaldo de Donald Trump.

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