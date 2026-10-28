28 de octubre de 2026 Inicio
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Flávio Bolsonaro destacó la ayuda de Javier Milei para salir de Brasil: "Gracias por su valentía y sentido de justicia"

Desde Estados Unidos, el senador difundió un comunicado en el que se autoproclamó "verdadero presidente electo de Brasil" y agradeció a Donald Trump y Milei por colaborar en el operativo que terminó con su salida del país. "Esta es una tierra de libertades", sostuvo.

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Flávio Bolsonaro agradeció la ayuda de Javier Milei para salir de Brasil.

Flávio Bolsonaro agradeció la ayuda de Javier Milei para salir de Brasil.

Reuters/Jean Carniel

Después de salir de Brasil vía Argentina y llegar a los Estados Unidos, el senador Flávio Bolsonaro difundió una carta abierta en la que se autoproclamó "verdadero presidente electo de Brasil", denunció que sufre "persecución política" por parte del gobierno de Lula da Silva y agradeció al presidente Javier Milei por su colaboración en el operativo que lo sacó del país.

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A través de las redes sociales, Bolsonaro se dirigió "al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil" en un comunicado en el que denunció "fraude electoral" y aseguró que decidió viajar con su familia a Estados Unidos "ante la instrumentalización política de la Justicia" brasileña.

"Antes que nada, quisiera agradecer al presidente Milei por su valentía, su sentido de la justicia y su respeto por la legalidad; al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por recibirme. Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores que las buenas personas de mi país", expresó.

"No huí de Brasil; salí por Brasil. Me alejé de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, porque, silenciado, encarcelado y censurado, como está mi padre, no podría ejercer ese liderazgo y quedaríamos sometidos al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por un Tribunal Supremo repleto de servidores del régimen", agregó.

Noticia en desarrollo.-

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