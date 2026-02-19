Rara alineación planetaria en febrero de 2026: cuándo y cómo ver este espectáculo único en Argentina La NASA definió este fenómeno como "desfile planetario", un momento único para ver a Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter en el cielo. Algunos de ellos podrán observarse a simple vista. Por + Seguir en







No es la primera vez que ocurre un fenómeno de este estilo. © Vito Technology, Inc.

El mes de febrero se despide con una alineación planetaria de seis planetas que se podrán ver después del atardecer en distintas partes del mundo. La NASA informó que cuatro de estos planetas serán visibles a simple vista, si el tiempo lo permite. Conoce todos los detalles.

Este fenómeno no juntará a todos los planetas en una línea recta, sino que podrán ser vistos al mismo tiempo en el cielo en diferentes posiciones.

Este fenómeno ocurrirá el próximo sábado 28 de febrero, tras el atardecer; al menos cuatro de estos planetas serán visibles a simple vista, si el tiempo lo permite, pero solo quienes tengan asistencia óptica, un telescopio pequeño.

Planetas 19-2-26 Así es como se ve la alineación planetaria del 28 de febrero desde arriba del plano del Sistema Solar, cortesía de StarWalk.com. ©Vito Technology, Inc. ¿Cuáles son los planetas que se podrán ver? Mercurio.

Venus.

Saturno.

Júpiter.

Urano.

Neptuno. ¿Cómo observar la alineación? Para disfrutar de este espectáculo astronómico, es recomendable seguir estos pasos:

Hora de observación : la alineación será más visible aproximadamente 1 hora después de la puesta de sol

: la alineación será más visible aproximadamente 1 hora después de la puesta de sol Ubicación: es recomendable buscar un lugar con horizonte despejado y alejado de la contaminación lumínica, como áreas rurales o parques alejados de las luces de la ciudad. Planetas hemisferio sur Alineación planetaria del 28 de febrero vista desde el hemisferio sur, cortesía SpaceWalk.com © Vito Technology, Inc. Instrumentos necesarios A simple vista : Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno serán fácilmente visibles sin necesidad de telescopios.

: Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno serán fácilmente visibles sin necesidad de telescopios. Binoculares o telescopio : para observar Urano y Neptuno, se recomienda el uso de binoculares o un telescopio pequeño, ya que son más tenues y requieren mayor ampliación.

: para observar Urano y Neptuno, se recomienda el uso de binoculares o un telescopio pequeño, ya que son más tenues y requieren mayor ampliación. Condiciones meteorológicas: verifica el pronóstico del tiempo para asegurarte de que el cielo esté despejado y sin nubes. Lista de eventos astronómicos de la NASA para el 2026 17 de febrero: Eclipse solar anular (visible en la Antártida)

20 de marzo: Equinoccio de marzo

21-22 de abril: Lluvia de meteoros Líridas

5 y 6 de mayo: Lluvia de meteoros Eta Acuáridas

21 de junio: Solsticio de junio

30 y 31 de julio: Lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricornidas

12 de agosto: Eclipse solar total (visible en Groenlandia, Islandia y España)

23 de septiembre: Equinoccio de septiembre

25 de septiembre: Neptuno en oposición

4 de octubre: Saturno en oposición

7 de octubre: Lluvia de meteoros Dracónidas

21-22 de octubre: Lluvia de meteoros Oriónidas

4 y 5 de noviembre: Lluvia de meteoros Táuridas

17 de noviembre: Lluvia de meteoros Leónidas

24 de noviembre: Superluna

25 de noviembre: Urano en oposición

21 de diciembre: Solsticio de diciembre

21-22 de diciembre: Lluvia de meteoros de las Úrsidas