Creyó que por quemarse en el sol tenía una mancha en el rostro pero el diagnóstico reveló algo inesperado: qué tenía

La influencer australiana Tiahnee Raquel se volvió viral en TikTok tras revelar que una supuesta quemadura solar en el rostro ocultaba un problema mayor. TikTok

Al notar que la mancha no sanaba, consultó a un especialista y recibió el diagnóstico de carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel.

El caso sorprendió porque aseguraba usar protector solar a diario, lo que evidencia que la exposición acumulada a rayos UV puede generar riesgos aun con cuidados.

Su testimonio busca concientizar sobre la importancia de vigilar cambios en la piel y acudir al médico ante lesiones persistentes para una detección temprana. Lo que comenzó como un día común de descanso al sol terminó convirtiéndose en un hecho inesperado para Tiahnee Raquel, una joven influencer y creadora de contenido australiana. Su historia llamó la atención en redes sociales luego de que contara el impactante diagnóstico médico que recibió tras lo que creía que era apenas una quemadura solar en el rostro. El caso se viralizó rápidamente y volvió a poner en foco los riesgos de la exposición a los rayos UV, incluso cuando se adoptan medidas de protección.

Mediante su cuenta de TikTok, donde su testimonio ya acumula millones de visualizaciones, relató que todo ocurrió en mayo de 2024. Después de permanecer varias horas al aire libre, advirtió una reacción en la piel que no evolucionaba como una quemadura común. Lo que más sorprendió fue el diagnóstico final, ya que la joven solía compartir con sus seguidores una estricta rutina de cuidado personal que, en teoría, la resguardaba de este tipo de situaciones.

El caso sorprendió porque aseguraba usar protector solar a diario, lo que evidencia que la exposición acumulada a rayos UV puede generar riesgos aun con cuidados. TikTok "Soy muy cuidadosa con el sol", remarcó en el video, al explicar que el protector solar forma parte esencial de su día a día. Sin embargo, su experiencia evidencia que, en determinadas circunstancias, las precauciones habituales pueden no alcanzar frente a la intensidad del clima australiano. Con su testimonio, busca generar conciencia sobre la importancia de prestar atención a cualquier cambio inusual en la piel, sin importar cuán protegida crea estar una persona.

Qué descubrió la joven que se había quemado con el sol y veía una mancha en su rostro Lo que en un principio parecía una consecuencia menor de haber pasado el día al sol terminó convirtiéndose en una noticia médica alarmante para Tiahnee Raquel. Al darse cuenta de que la supuesta quemadura en su rostro no sanaba con normalidad y que, en su lugar, quedaba una marca persistente, la joven australiana decidió consultar a un especialista. El resultado fue contundente: aquella lesión que parecía superficial era en realidad un carcinoma basocelular, una forma de cáncer de piel que exige tratamiento oportuno para evitar que avance y afecte tejidos más profundos.

La situación fue aún más impactante para la creadora de contenido, quien siempre había promovido el cuidado de la piel. Aunque mantenía el hábito de aplicarse protector solar a diario, el diagnóstico dejó en evidencia que incluso quienes adoptan medidas preventivas pueden sufrir las consecuencias de la exposición acumulada a la radiación ultravioleta. A través de TikTok, donde su testimonio ha alcanzado millones de reproducciones, busca romper el mito de que este tipo de cáncer solo afecta a quienes descuidan su protección.