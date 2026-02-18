El presidente ejecutivo de los hoteles Hyatt renunció tras revelarse su relación con Jeffrey Epstein Thomas Pritzker mantuvo conversaciones con el financista y pederasta durante varios años, aún después de su declaración de culpabilidad. "Ejercí un juicio terrible y no hay excusa para no haberme distanciado antes", reconoció. Por + Seguir en







Thomas Pritzker mantuvo una frecuente relación con Jeffrey Epstein, incluso durante varios años después a su declaración de culpabilidad.

Thomas J. Pritzker, multimillonario y heredero de la fortuna de Hyatt Hotels, renunció a su cargo como presidente ejecutivo de la compañía de la cadena de hoteles después de que se revelara su íntima relación con el financista Jeffrey Epstein y su esposa Ghislaine Maxwell, condenados por tráfico sexual de menores de edad.

"Una buena administración significa también proteger al Hyatt, especialmente con mi asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que lamento profundamente", aseguró Pritzker, quien se desligó de haber participado de los encuentros sexuales con menores de edad que organizaba la pareja. "Ejercí un juicio terrible al mantener contacto con ellos y no hay excusa para no haberme distanciado antes", sostuvo.

A partir de la última desclasificación de los archivos sobre el caso Epstein, se descubrió que Pritzker mantuvo un contacto habitual con el financista pederasta. Incluso, su relación se mantuvo en los años posteriores a su declaración de culpabilidad, en 2008, por delitos sexuales. Ambos se escribían regularmente para encontrarse a cenar o tener citas personales.

Una de sus últimas conversaciones sucedió en 2018, un año antes que el financista muriera en una prisión federal de Estados Unidos. Mediante un intercambio de correos electrónicos, Epstein le pidió a Pritzker que ayudara a su novia, Karyna Shuliak, a organizar un viaje por el sudeste asiático. El expresidente ejecutivo de Hyatt Hotels le respondió afirmativamente y le preguntó qué pensaba hacer allí. Shuliak contestó: "Voy a intentar encontrar una nueva novia para Jeffrey".

Si bien Pritzker es un importante hombre de negocios a nivel internacional, su apellido es uno de los más relevantes en Estados Unidos. Uno de sus primos es Jay Robert Pritzker, gobernador del estado de Illinois. Además, otra prima es Penny Pritzker, parte del consejo de administración de la Universidad de Harvard y exsecretaria de Comercio durante la presidencia de Barack Obama.

Además de renunciar al cargo de presidente ejecutivo de Hyatt Hotels, Pritzker anunció que no se presentará a la relección como miembro del consejo corporativo que sucederá en la próxima junta anual de accionistas, en mayo. En su reemplazo fue nombrado Mark Hoplamazian.