18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El presidente ejecutivo de los hoteles Hyatt renunció tras revelarse su relación con Jeffrey Epstein

Thomas Pritzker mantuvo conversaciones con el financista y pederasta durante varios años, aún después de su declaración de culpabilidad. "Ejercí un juicio terrible y no hay excusa para no haberme distanciado antes", reconoció.

Por
Thomas Pritzker mantuvo una frecuente relación con Jeffrey Epstein

Thomas Pritzker mantuvo una frecuente relación con Jeffrey Epstein, incluso durante varios años después a su declaración de culpabilidad.

Thomas J. Pritzker, multimillonario y heredero de la fortuna de Hyatt Hotels, renunció a su cargo como presidente ejecutivo de la compañía de la cadena de hoteles después de que se revelara su íntima relación con el financista Jeffrey Epstein y su esposa Ghislaine Maxwell, condenados por tráfico sexual de menores de edad.

Zelenski  informó que no se llegó a un acuerdo sobre cuestiones clave en el segundo día de conversaciones trilaterales.
Te puede interesar:

Choque diplomático en Suiza: Zelenski acusó a Rusia de bloquear acuerdos con Estados Unidos

"Una buena administración significa también proteger al Hyatt, especialmente con mi asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que lamento profundamente", aseguró Pritzker, quien se desligó de haber participado de los encuentros sexuales con menores de edad que organizaba la pareja. "Ejercí un juicio terrible al mantener contacto con ellos y no hay excusa para no haberme distanciado antes", sostuvo.

A partir de la última desclasificación de los archivos sobre el caso Epstein, se descubrió que Pritzker mantuvo un contacto habitual con el financista pederasta. Incluso, su relación se mantuvo en los años posteriores a su declaración de culpabilidad, en 2008, por delitos sexuales. Ambos se escribían regularmente para encontrarse a cenar o tener citas personales.

Una de sus últimas conversaciones sucedió en 2018, un año antes que el financista muriera en una prisión federal de Estados Unidos. Mediante un intercambio de correos electrónicos, Epstein le pidió a Pritzker que ayudara a su novia, Karyna Shuliak, a organizar un viaje por el sudeste asiático. El expresidente ejecutivo de Hyatt Hotels le respondió afirmativamente y le preguntó qué pensaba hacer allí. Shuliak contestó: "Voy a intentar encontrar una nueva novia para Jeffrey".

Si bien Pritzker es un importante hombre de negocios a nivel internacional, su apellido es uno de los más relevantes en Estados Unidos. Uno de sus primos es Jay Robert Pritzker, gobernador del estado de Illinois. Además, otra prima es Penny Pritzker, parte del consejo de administración de la Universidad de Harvard y exsecretaria de Comercio durante la presidencia de Barack Obama.

Además de renunciar al cargo de presidente ejecutivo de Hyatt Hotels, Pritzker anunció que no se presentará a la relección como miembro del consejo corporativo que sucederá en la próxima junta anual de accionistas, en mayo. En su reemplazo fue nombrado Mark Hoplamazian.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con la cápsula de tripulación Orión. 

La NASA anunció el ensayo final de Artemis II: cuándo partirá la misión a la Luna

El concierto busca ser recordado por ser todo un desafío visual.

Reunión de calvos: cómo es el insólito desafío de Pitbull para entrar al Récord Guinness

El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

El Comando Sur de Estados Unidos se despliega por el mar Caribe y el océano Pacífico. 

Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe: hundió tres embarcaciones

Irán había sido sancionado económicamente por Estados Unidos.

Irán reconoce acuerdos en "principios rectores" con EEUU sobre el programa nuclear

El agresor se quitó la vida.

Trágico tiroteo en un partido juvenil de hockey sobre hielo en Estados Unidos: dos muertos y tres heridos

Rating Cero

La cantante rosarina, Nicki Nicole, suspendió su presentación en el Colón debido al paro general en contra de la reforma laboral. 
play

Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT y postergó su show: "Es un día muy importante"

Porto Rico es un mega producción que reunirá a reconocidos artistas de la industria de Hollywood y lanzará a Residente como director de cine. 

"Porto Rico": Bad Bunny protagonizará el primer film de Residente junto a Javier Bardem y Viggo Mortensen

El futbolista habría elegido el aislamiento total en medio de las peleas entre sus padres.

"Te mata con el silencio": el hermano de Mauro Icardi destrozó al exmarido de Wanda Nara

El Chino Darín y Úrsula Corberó disfrutan la llegada de su hijo Dante.

"Hola, papi": la primera foto del Chino Darín con su bebé, Dante

La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix

últimas noticias

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 19 de febrero

Hace 41 minutos
play
El deseo de la pequeña hija del exjugador de GH evitó un desenlace fatal.

Un ex ganador de Gran Hermano se salvó de un incendio que pudo ser fatal: "Perdí todo"

Hace 45 minutos
Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Meta.

En un juicio histórico, Mark Zuckerberg reconoció que Instagram tardó en identificar usuarios menores de edad

Hace 54 minutos
 El presidente de FIFA dijo sentirse “sorprendido” y “entristecido” ante lo ocurrido en la Champions League. 

Gianni Infantino rompió el silencio y se refirió al episodio entre Vinícius y Prestianni: "Me quedé en shock"

Hace 1 hora
La Paila nació en 1992 como una empresa familiar.

Otra fábrica que cierra en Argentina: La Paila baja sus persianas tras 30 años de historia

Hace 1 hora