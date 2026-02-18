Caso Epstein: investigan cómo se usó un aeropuerto de Londres para el tráfico de mujeres Las autoridades británicas iniciaron una pesquisa sobre los vuelos privados del financista desde y hacia la terminal de Stansted tras las denuncias del exprimer ministro Gordon Brown. El caso suma presión sobre el príncipe Andrés por el presunto traslado de menores en el jet conocido como "Lolita Express". Por + Seguir en







El aeropuerto de Stansted, en cercanías a Londres. Reuters

La Policía británica analiza información sobre los vuelos privados que Jeffrey Epstein operó desde el aeropuerto de Stansted, en Londres, para determinar cómo se realizaba el traslado ilegal de mujeres. Esta investigación surge tras la desclasificación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que vinculan terminales del Reino Unido con actividades de trata.

El exprimer ministro británico Gordon Brown fue quien impulsó la denuncia. "Los correos nos muestran con detalles gráficos cómo Epstein fue capaz de usar el Aeropuerto de Stansted para enviar chicas desde Letonia, Lituania y Rusia", afirmó. Según el exmandatario, el financista aprovechaba las bajas tasas aeroportuarias de la terminal para movilizar a sus víctimas hasta Londres sin enfrentar controles rigurosos de las autoridades locales.

Según detalló El País, Gordon Brown exige que la justicia interrogue a Andrés Mountbatten-Windsor por su estrecha vinculación con el esquema de abusos del estadounidense. "Uno de los correos, encabezado como 'la chica', la describe como de '18 años recién cumplidos, 1,79 metros, muy mona, habla inglés, la vi en persona hace tres años… Te envío video en el próximo correo'", señaló el exfuncionario respecto al vínculo entre el magnate y el príncipe.

principe andres El príncipe Andrés implicado en el caso Epstein por sus vínculos con el financista. Redes Sociales "Estamos analizando la información que ha surgido en relación a vuelos privados que entraban y salían del aeropuerto de Stansted", confirmó un portavoz de la Policía de Essex tras la publicación de los archivos secretos del pederasta. Las autoridades intentan determinar la identidad de las mujeres trasladadas y si existió complicidad por parte de funcionarios aduaneros.

"Todos los controles de inmigración y aduanas de los pasajeros que llegan en aviones privados los gestiona directamente la Patrulla Fronteriza. Usan terminales independientes que no opera el aeropuerto de Stansted", aseguró la dirección del aeropuerto, y se desligó de responsabilidades. Sin embargo, la investigación de la cadena BBC reveló que al menos 87 viajes sospechosos aterrizaron o despegaron en esa terminal aeroportuaria durante dos décadas, hasta 2018.

Cuerpos policiales avanzan con pesquisas paralelas sobre la información económica confidencial que el príncipe Andrés habría facilitado a su amigo Epstein. El hermano del rey Carlos III permanece bajo escrutinio público por las acusaciones de Virginia Giuffre, con quien alcanzó un millonario acuerdo extrajudicial por una acusación de abuso sexual. El presidente ejecutivo de los hoteles Hyatt renunció tras revelarse su relación con Epstein Thomas J. Pritzker, multimillonario y heredero de la fortuna de Hyatt Hotels, renunció a su cargo como presidente ejecutivo de la compañía después de que se revelara su íntima relación con Jeffrey Epstein y su esposa Ghislaine Maxwell. El empresario reconoció haber mantenido contacto habitual con el financista incluso después de su condena por delitos sexuales en 2008. thomas pritzker 18-2-26 Thomas Pritzker mantuvo una frecuente relación con Jeffrey Epstein, incluso durante varios años después a su declaración de culpabilidad. "Ejercí un juicio terrible al mantener contacto con ellos y no hay excusa para no haberme distanciado antes", reconoció Pritzker al anunciar su salida. En su lugar fue nombrado Mark Hoplamazian, mientras la firma intenta distanciarse del escándalo que involucra a una de las familias más influyentes de los Estados Unidos.