Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente interino de Perú: sus polémicos dichos sobre sexo y matrimonio infantil

El abogado de 83 años se impuso a María del Carmen Alva en la segunda vuelta de votaciones. Llega al gobierno envuelto en polémica por su postura sobre el matrimonio infantil: para él, las relaciones con menores de 18 años "ayudan al futuro psicológico de la mujer".

Por
José María Balcázar encabezará la transición.

Tras la censura a José Jerí, el Congreso de la República eligió a José María Balcázar, integrante de la bancada Perú Libre, como nuevo presidente del Legislativo tras imponerse en segunda vuelta a María del Carmen Alva.

Por sucesión constitucional, la designación lo convierte también en presidente interino de la República, función que asumirá durante la transición hacia las elecciones generales de 2026.

En la segunda ronda, Balcázar logró consolidar apoyos de distintas bancadas y reunir los votos necesarios para quedarse con la presidencia del Parlamento. Desde el Congreso, algunos legisladores defendieron su trayectoria jurídica y parlamentaria como principal aval para conducir el Estado en esta etapa excepcional. Sin embargo, sectores de la sociedad civil y distintos gremios profesionales expresaron reparos sobre su idoneidad ética para asumir la jefatura del país en un escenario de alta sensibilidad institucional pr sus declaraciones sobre el matrimonio infantil.

En 2023, durante la discusión legislativa para prohibir las uniones antes de los 18 años, el ahora presidente interino sostuvo que las relaciones sexuales tempranas, “mientras no haya violencia”, podrían incluso favorecer el “futuro psicológico de la mujer”.

Incluso, convalidó relaciones entre alumnos y maestros: "En el Código Civil, de 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países es de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también", dijo en declaraciones a El Comercio.

Las críticas apuntaron a que sus planteos desconocían estándares internacionales sobre derechos de la niñez y la adolescencia, y reavivaron el debate sobre la necesidad de reforzar la educación sexual integral y las políticas de prevención del embarazo adolescente.

Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente interino de Perú

Balcázar, de 83 años, es abogado y fue magistrado del Poder Judicial antes de llegar al Parlamento en 2021. Durante el gobierno de Pedro Castillo, se mostró como uno de sus defensores más visibles y mantuvo una postura crítica frente a las investigaciones contra el entonces mandatario y su entorno.

Pedro Castillo
Balc&aacute;zar, principal defensor de Pedro Castillo.

En la votación por la vacancia presidencial de diciembre de 2022, no registró su voto, lo que generó cuestionamientos sobre su posicionamiento en un momento clave para la institucionalidad peruana.

Además, el Colegio de Abogados de Lambayeque rechazó públicamente su candidatura a la presidencia del Congreso y recordó que fue expulsado de la orden profesional tras un proceso disciplinario en el que se le imputaron presuntas irregularidades durante su gestión como exdecano. La institución sostuvo que la conducción del Estado requiere “autoridad moral incuestionable”.

