El impactante arsenal que reveló Corea del Norte: Kim Jong-Un presentó un arma letal

El líder norcoreano dio a conocer un sistema múltiple de 600 mm que, según afirmó, combina precisión de misil balístico táctico con capacidad de ataque simultáneo.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, presentó este jueves un nuevo sistema de lanzacohetes múltiples “súper preciso” de 600 milímetros y lo presentó como un salto cualitativo en la capacidad de ataque del régimen.

Te puede interesar:

De acuerdo con la agencia estatal Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el mandatario sostuvo que el arma combina “la precisión y la potencia de un misil balístico táctico” con las funciones de lanzamiento múltiple por tubos, lo que, según explicó, la ubica en una categoría superior dentro del arsenal norcoreano.

“Obviamente, es un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, pero puede decirse que es un arma que prácticamente no se diferencia de un misil balístico de alta precisión”, afirmó durante la ceremonia de presentación.

Kim aseguró que el nuevo desarrollo puede ejecutar ataques sorpresivos y simultáneos, concentrando su poder destructivo para “reducir el objetivo designado a cenizas”. También indicó que el sistema incorpora tecnología de inteligencia artificial y un esquema de guiado compuesto, y sostuvo que ningún otro país podrá igualar ese nivel tecnológico en los próximos años.

En tono desafiante, advirtió que, una vez desplegada en combate real, el arma podría hacer colapsar de inmediato la infraestructura militar y los sistemas de mando de sus adversarios. “Cuando esta arma se utilice de verdad, ninguna fuerza podrá esperar la protección de Dios”, sentenció.

La presentación se inscribe en la política sostenida por el gobierno norcoreano de exhibir avances militares en medio de las tensiones regionales y de su programa de desarrollo de misiles, que en los últimos años se intensificó con pruebas y anuncios de nuevos sistemas de alcance y precisión crecientes.

