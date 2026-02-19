19 de febrero de 2026 Inicio
Los tres autos que mejor arrancaron 2026: los que más crecieron en enero

Una pick up, un SUV y un fastback: no fueron los más vendidos del mes, pero sí los que registraron los mayores incrementos interanuales en patentamientos según los datos oficiales de enero.

El incremento de la Haval H6 fue meteórico.

El mercado automotor inició 2026 con subas puntuales muy marcadas. Tres modelos se destacaron por el mayor crecimiento interanual en patentamientos durante enero, con promedios de más del 1000 %.

En enero se patentaron 66.080 vehículos en la Argentina, un 4,9 % menos que en el mismo mes de 2025. En ese contexto general levemente contractivo, algunos modelos lograron despegarse con fuerza. Si se toma como criterio el mayor incremento interanual en volumen, los tres que mejor arrancaron el año fueron los Haval H6, Ford Maverick y Citroën Basalt, todos importados de diferentes orígenes.

Haval H6: el salto más alto del mes

El SUV mediano de origen chino fue el modelo con mayor crecimiento porcentual interanual dentro del ranking de livianos. En enero patentó 451 unidades, frente a apenas 30 en el mismo mes de 2025. Eso representó un incremento de 1.403,3 %.

haval-h6-.jpg

La base de comparación fue baja, lo que explica en parte el salto estadístico. Sin embargo, el dato también refleja un cambio claro en su presencia comercial. Pasó de ser un modelo casi testimonial en volumen a ubicarse dentro del top 50 con participación concreta en el mercado, producto también de esta nueva corriente china que cada vez cala más hondo en el cliente argentino.

No fue uno de los autos más vendidos del mes en términos absolutos, pero sí el que más aceleró respecto del año pasado. En un mercado competitivo, ganar terreno de esa manera no es menor.

Ford Maverick: fuerte expansión en el segmento de pick ups compactas

La pick up compacta de Ford también mostró un crecimiento muy marcado. En enero registró 521 patentamientos contra 46 en enero de 2025. La variación interanual fue de 1.032,6 %.

ford-maverick-2025--.jpg

Al igual que en el caso del H6, la comparación parte de un volumen bajo el año pasado. Pero el resultado actual la posiciona con una presencia mucho más visible dentro del segmento.

El dato no solo habla de crecimiento estadístico sino también de consolidación pese a que la Maverick suele tener picos posiblemente por cuestión de disponibilidad.

Citroën Basalt: consolidación con volumen

El tercer modelo con mayor incremento interanual fue el Citroën Basalt. En enero patentó 777 unidades, frente a 351 en el mismo mes de 2025. La suba fue de 121,4 %, bastante más lejos de las mencionadas pero la que más crecimiento "normal" tuvo.

citroen-basalt-brasil1.jpg

A diferencia de los dos casos anteriores, el Basalt ya partía de un volumen más significativo el año pasado. Por eso su crecimiento porcentual es menor, pero se apoya en una base más amplia.

Con casi 800 unidades en enero, logró combinar crecimiento interanual con presencia relevante en el ranking mensual, lo que refuerza su desempeño comercial en el inicio del año.

Más allá del podio

Si el criterio es estrictamente la variación interanual, estos tres modelos fueron los que mejor arrancaron 2026. No lideraron el mercado en volumen total, pero sí en ritmo de crecimiento. El ranking se completa con otros modelos que también rondan el 100 % como la Chevrolet Montana, el Hyundai HB20 y Ford Territory.

