19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Revelaron cómo fueron los últimos momentos de Sofía Devries, la buceadora que murió en Puerto Madryn

El fiscal que encabeza la investigación, Alex Williams, dio información sobre el instante en el que la joven sufrió la descompensación.

Por
Se conocieron detalles de los últimos momentos de Sofía Devries antes de ahogarse.

Se conocieron detalles de los últimos momentos de Sofía Devries antes de ahogarse.

Instagram

A horas de conocerse la muerte de Sofía Devries, la joven que murió mientras buceaba en el Golfo Nuevo, en Puerto Madryn, el fiscal de la causa reveló detalles de sus últimos momentos con vida.

Juan Ramón Díaz de 43 años asesinó a su pareja con un cuchillo de carnicero.
Te puede interesar:

Femicidio en San Martín: una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja

Alex Williams explicó que la víctima había completado una primera certificación de aguas abiertas, que habilita a bucear hasta 18 metros de profundidad, y que se encontraba realizando la práctica correspondiente al nivel avanzado, que permite descender hasta los 30 metros.

Según precisó Williams, la actividad se desarrollaba con la presencia del personal habilitado. “En principio y hasta donde hemos podido recolectar la información, había un instructor. La práctica requiere de dos personas habilitadas para hacer eso. Una es el instructor y el otro es el que se llama el máster, que es una especie de supervisor. Estaban con el grupo controlando la práctica”, señaló.

Sofía Devries
La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

De acuerdo con los primeros datos recabados en la causa, la joven habría sufrido una descompensación durante la maniobra de ascenso. “Lo que se pudo saber es que tuvo una descompensación en el momento de hacer el proceso de ascenso y para poder emerger. En ese momento el novio trató de ayudarla para que pueda emerger, pero no lo logró. Cuando llegó a la superficie, transmitió la situación, pidió auxilio”, detalló el fiscal en diálogo con El Chubut.

Ante la alerta, quienes supervisaban la práctica volvieron a sumergirse de inmediato para intentar ubicarla. “Las personas que estaban controlando la situación, volvieron a sumergirse rápidamente para tratar de hallarla. algo que no pudieron”, concluyó Williams.

Noticias relacionadas

El empresario fue trasladado desde Punta del Este a Buenos Aires para ser tratado por una infecció urinaria.

"Estoy vivo": Alberto Samid agradeció al Gobierno bonaerense y disparó contra la atención médica uruguaya

Madre e hija desaparecidas en un arroyo de Entre Ríos. 

Dramático operativo en Entre Ríos: una madre y su hija desaparecieron tras un intenso temporal

Los conductores deben prestar atención tanto a los montos actualizados como a las condiciones particulares que determinan descuentos.

Qué costos tiene la VTV en 2026 y cuáles son los cambios que se implementaron

La ministra de Seguridad prometió actuar contra los disturbios en el AMBA. 

Alejandra Monteoliva sobre las protestas en AMBA contra de la reforma laboral: "Marchar en paz es un derecho; la violencia, no"

La influencer australiana Tiahnee Raquel se volvió viral en TikTok tras revelar que una supuesta quemadura solar en el rostro ocultaba un problema mayor.

Creyó que por quemarse en el sol tenía una mancha en el rostro pero el diagnóstico reveló algo inesperado: qué tenía

Ponete a prueba e intentá superar el desafío de la IA. 

Desafío viral: ¿cuántos rostros humanos podés diferenciar de los generados por IA?

Rating Cero

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

Ofrece una mirada incómoda sobre jóvenes sin futuro, redes de narcotráfico en espacios impensados, familias disfuncionales y la corrupción estatal.
play

Está en Netflix: la serie atrapante con una historia basada en el crimen y el misterio

Son dos nuevas opciones que suman variedad al streaming.

Las 2 películas que sumó Netflix hace poco y duran menos de dos horas: son imperdibles

¿Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli?

Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli

El cambio de Noelia Marzol antes de su salto a la fama.

La impresionante transformación de Noelia Marzol: así se veía antes de ser famosa

últimas noticias

La CGT brindó una conferencia de prensa.

La CGT destacó el paro general contra la reforma laboral y afirmó que "se detuvo más del 90% de la actividad"

Hace 27 minutos
La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Hace 29 minutos
Juan Ramón Díaz de 43 años asesinó a su pareja con un cuchillo de carnicero.

Femicidio en San Martín: una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja

Hace 31 minutos
El empresario fue trasladado desde Punta del Este a Buenos Aires para ser tratado por una infecció urinaria.

"Estoy vivo": Alberto Samid agradeció al Gobierno bonaerense y disparó contra la atención médica uruguaya

Hace 32 minutos
La inflación mayorista bajó en enero.

En enero, la inflación mayorista bajó al 1,7% mensual y registró un 26,4% interanual

Hace 40 minutos