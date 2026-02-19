Revelaron cómo fueron los últimos momentos de Sofía Devries, la buceadora que murió en Puerto Madryn El fiscal que encabeza la investigación, Alex Williams, dio información sobre el instante en el que la joven sufrió la descompensación. Por + Seguir en







Se conocieron detalles de los últimos momentos de Sofía Devries antes de ahogarse. Instagram

A horas de conocerse la muerte de Sofía Devries, la joven que murió mientras buceaba en el Golfo Nuevo, en Puerto Madryn, el fiscal de la causa reveló detalles de sus últimos momentos con vida.

Alex Williams explicó que la víctima había completado una primera certificación de aguas abiertas, que habilita a bucear hasta 18 metros de profundidad, y que se encontraba realizando la práctica correspondiente al nivel avanzado, que permite descender hasta los 30 metros.

Según precisó Williams, la actividad se desarrollaba con la presencia del personal habilitado. “En principio y hasta donde hemos podido recolectar la información, había un instructor. La práctica requiere de dos personas habilitadas para hacer eso. Una es el instructor y el otro es el que se llama el máster, que es una especie de supervisor. Estaban con el grupo controlando la práctica”, señaló.

Sofía Devries La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo. Redes sociales De acuerdo con los primeros datos recabados en la causa, la joven habría sufrido una descompensación durante la maniobra de ascenso. “Lo que se pudo saber es que tuvo una descompensación en el momento de hacer el proceso de ascenso y para poder emerger. En ese momento el novio trató de ayudarla para que pueda emerger, pero no lo logró. Cuando llegó a la superficie, transmitió la situación, pidió auxilio”, detalló el fiscal en diálogo con El Chubut.