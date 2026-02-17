La NASA anunció el ensayo final de Artemis II: cuándo partirá la misión a la Luna La agencia espacial estadounidense iniciará este jueves una prueba clave del cohete Space Launch System para validar los sistemas de carga de combustible, un paso fundamental antes del lanzamiento definitivo. Por + Seguir en







Cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con la cápsula de tripulación Orión. Reuters

La NASA confirmó que el segundo ensayo general del lanzamiento de Artemis II comenzará este jueves 19 de febrero en el Kennedy Space Center. El operativo incluirá la carga completa de propelentes criogénicos y una simulación detallada de la cuenta regresiva para garantizar la seguridad de la futura tripulación, un paso clave antes de que la misión parta rumbo a la Luna.

El procedimiento, denominado wet dress rehearsal, consiste en una simulación integral del día del despegue sobre la plataforma de lanzamiento: los especialistas cargan el cohete con hidrógeno y oxígeno líquido para ejecutar la secuencia de reloj y luego drenan los tanques de la estructura. Esta práctica permite evaluar los procedimientos de cancelación ante eventuales fallas técnicas o complicaciones meteorológicas durante la operación real.

La cuenta regresiva inicia este martes a las 20:40, hora de Buenos Aires, con la ocupación de las consolas por parte de los controladores. El cronograma prevé una extensión de casi 50 horas de trabajo continuo en el Centro de Control de Lanzamiento. Según las estimaciones oficiales, el lanzamiento simulado ocurrirá a las 22:30 del 19 de febrero, con un margen de cuatro horas para finalizar las pruebas.

Previamente, el 12 de febrero, los equipos realizaron un test parcial de carga donde detectaron una falla en un filtro de hidrógeno líquido. Tras el reemplazo del componente defectuoso durante el fin de semana, los ingenieros restablecieron las condiciones ambientales para avanzar con este nuevo intento. Los datos obtenidos en la evaluación anterior permitieron programar esta segunda instancia completa con un alto grado de confianza técnica.

Artemis II El astronauta Joseph M. Acaba diserta en un evento de la NASA ante la presencia de tripulación del Artemis II. Reuters Durante el ensayo, los técnicos ejecutarán dos veces los últimos diez minutos de la cuenta regresiva, fase conocida habitualmente como Terminal count. En esta etapa, el reloj sufrirá pausas programadas en puntos críticos para practicar escenarios de emergencia y posibles suspensiones del despegue. Si bien los astronautas no participarán de la prueba, el personal de tierra ensayará el cierre de escotillas de la nave Orion.

Artemis II representa un hito histórico al ser la primera misión tripulada del programa espacial de la NASA con destino a la Luna. El objetivo principal consiste en enviar astronautas alrededor del satélite natural, sin realizar un alunizaje directo en esta fase inicial, que funciona como el paso previo indispensable para las futuras misiones que buscarán, finalmente, el descenso humano sobre la superficie lunar. La confirmación oficial de la fecha de lanzamiento queda supeditada a la revisión minuciosa de todos los parámetros recolectados durante esta semana. El 6 de marzo aparece como el primer día viable en el calendario debido a los tiempos de análisis técnico y preparación de la plataforma. El éxito de este ensayo determinará si el cohete Space Launch System está listo para llevar nuevamente a la humanidad hacia el espacio profundo.