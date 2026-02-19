19 de febrero de 2026 Inicio
La policía británica arrestó al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por sus vínculos con Epstein

En el día de su cumpleaños, las autoridades ingresaron en el complejo de Sandringham, donde el hijo de la reina Isabel II vive después de ser despojado de todos sus privilegios. El exduque de York fue acusado de conducta inapropiada en cargo público por brindar información al pederasta Jeffrey Epstein.

Por
Andrew Mountbatten-Windsor perdió sus títulos y privilegios por los vínculos que mantuvo con Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor perdió sus títulos y privilegios por los vínculos que mantuvo con Jeffrey Epstein.

La familia real británica enfrenta una nueva crisis tras el arresto del príncipe Andrés Mountbatten-Windsor por "falta en el ejercicio de funciones oficiales" en relación con sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. El exduque de York, fue despojado de todos sus privilegios por su hermano el rey Carlos III.

José María Balcázar encabezará la transición.
El arresto ocurrió el día en que el hijo menor de la reina Isabel II cumple 66 años, en el comunicado compartido por Thames Valley Police informaron que abrieron "una investigación por un delito de mala conducta en un cargo público".

Además, confirmaron que "un hombre de unos sesenta años de Norfolk ha sido arrestado y permanece bajo custodia policial. De acuerdo con las directrices nacionales, no revelaremos el nombre del arrestado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telegraph/status/2024442022594064437&partner=&hide_thread=false

Tras los documentos recientemente desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein, la situación del príncipe Andrés se complicó, ya que en algunos de ellos dan a entender que el expríncipe había entregado información al millonario durante la época en que fue emisario del Reino Unido para el comercio internacional, entre los años 2001 y 2011.

Con el correr de los años y la polémica que generó el caso Epstein a nivel mundial, Andrés Mountbatten-Windsor fue vinculado con el pederasta en más de una ocasión, acusaciones que el exduque de York negó.

Durante el 2025 parecieron varias fotografías donde se los veía a los dos juntos, y este año la Policía británica comenzó a analizar información sobre los vuelos privados que Jeffrey Epstein operó desde el aeropuerto de Stansted, en Londres, para determinar cómo se realizaba el traslado ilegal de mujeres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ThamesVP/status/2024425932568629742&partner=&hide_thread=false

En octubre de 2025, el rey Carlos III inició un proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y las distinciones del príncipe Andrés, quien pasó a llamarse Andrés Mountbatten-Windsor. El Palacio de Buckingham consideró que hubo “graves errores de juicio” por el vínculo entre el hijo de la reina Isabel II y Epstein.

Andrés abandonó su residencia en Royal Lodge, en Windsor, tras haber recibido una notificación formal para rescindir el contrato de arrendamiento, según la notificación oficial y pasó a establecerse en un complejo de Sandringham.

Según analistas británicos esta situación para la familia real es un duro golpe "esto es lo peor que le puede pasar a la corona", aseguró un periodista de SkyNews "debe ser terrible y espantoso para el Rey Carlos y otros miembros de la Familia Real".

Andrés Mountbatten-Windsor y el rey Carlos III

El duro comunicado del rey Carlos III tras la detención de su hermano Andrés

El rey Carlos III se pronunció tras el arresto de su hermano, ocurrido durante las primeras horas del jueves: "He recibido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas", expresó en el escrito.

En esa línea explicó que "a continuación, seguirá el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera correspondiente y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho anteriormente, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación plenos".

"Permítanme afirmar con claridad: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería apropiado que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio a todos ustedes", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chrisshipitv/status/2024454188889985403&partner=&hide_thread=false

La familia de Virginia Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein tras el arresto de Andrés: "Nunca fue un príncipe"

Virginia Giuffre fue una de las primera mujeres que denunció a Jeffrey Epstein por tráfico y denunció a Andrés por tener relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años. Virgina dio varias entrevistas y acompañó a otras mujeres que pasaron por lo mismo, sin embargo, en abril de 2025 se suicidó.

Ahora su familia expresó un comunicado tras el arresto de Andrés: "Por fin. Hoy, nuestros corazones rotos se han aliviado ante la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza. En nombre de nuestra hermana, Virginia Roberts Giuffre, extendemos nuestra gratitud a la Policía del Valle del Támesis del Reino Unido por su investigación y arresto de Andrew Mountbatten-Windsor. Él nunca fue un príncipe. Por los sobrevivientes de todo el mundo, Virginia hizo esto por ti."

Virginia Giuffre acusó públicamente al príncipe Andrés de haberla explotado

A lo largo de los años, Giuffre se convirtió en una figura emblemática en la lucha contra el abuso sexual infantil, siendo una de las primeras en denunciar penalmente a Jeffrey Epstein y sus cómplices.

Su testimonio fue fundamental en la investigación que llevó a la condena de 20 años contra Ghislaine Maxwell, quien fue hallada culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico sexual de menores reclutadas para Epstein.

En 2021, Giuffre presentó una demanda civil en la que afirmó que Epstein la obligó a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, en al menos tres ocasiones cuando ella tenía 17 años y él 41, a cambio de 15.000 dólares.

La denuncia también señalaba que Giuffre fue amenazada y forzada a mantener esas relaciones bajo la presión de Epstein, Maxwell y el propio príncipe, quienes, según su relato, tenían conexiones poderosas que le impedían rechazar sus demandas.

