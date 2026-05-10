Otro brote en un crucero: más de 100 casos de norovirus en un barco que zarpó de Florida

Se trata de un buque que partió desde Fort Lauderdale y llegará este lunes a Puerto Cañaveral, donde será inspeccionado. Las personas afectadas registraron fiebre, vómitos y deshidratación.

Al menos 102 pasajeros y 13 integrantes de la tripulación de un crucero fueron afectadas por un brote masivo de norovirus , luego de que el barco zarpara desde Florida. El hecho se produjo después de que otro buque que zarpó desde Ushuaia a Cabo Verde registrara una oleada de casos de hantavirus , por lo cual las autoridades desplegaron amplio operativo sanitario y de seguridad de evacuación.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron que el brote de norovirus comenzó el 29 de abril, después de que el crucero, de la empresa Princess Cruises, saliera de Fort Lauderdale. La compañía reforzó los protocolos de limpieza en áreas comunes y suspendió actividades grupales debido a las apariciones de síntomas como vómitos, fiebre y deshidratación.

En tanto, el barco traslada a más de 3.100 personas, por lo que el contagio ya alcanzó a una gran porción de la multitud. Se espera que el buque Caribbean Princess atraque en Puerto Cañaveral este lunes, donde será recibido por autoridades sanitarias para una inspección profunda antes de su próxima salida.

El brote se registró en medio del operativo por el crucero MV Hondius , que llegó este domingo a las Islas Canarias y quedó fondeado frente a Tenerife después de que se detectara un brote de hantavirus que ya provocó la muerte de tres personas y contagió a otras ocho. La embarcación, que había partido desde Ushuaia el pasado 1 de abril , transporta a turistas de 23 nacionalidades.

El despliegue está encabezado por equipos sanitarios y la Guardia Civil española, que comenzaron a retirar a los pasajeros de manera escalonada. Según informaron las autoridades locales, los primeros en desembarcar fueron los ciudadanos españoles, un total de 14 personas, que serán trasladadas especialmente a un hospital de Madrid para continuar bajo observación médica.

Entre los pasajeros que serán repatriados figuran ciudadanos de distintos países europeos y también un argentino que permanece a bordo y que sería trasladado a los Países Bajos junto a otros pasajeros neerlandeses.

Qué es el hantavirus, la infección que causó tres muertes en un crucero que zarpó desde Ushuaia

El hantavirus volvió a ocupar el centro de la atención sanitaria internacional tras confirmarse que tres personas fallecieron a bordo del crucero MV Hondius, embarcación que partió desde Ushuaia a fines de marzo de 2026. La Organización Mundial de la Salud reportó un caso confirmado por laboratorio y otros cinco bajo investigación, lo que reavivó las preguntas sobre qué es esta enfermedad, cómo se propaga y cuál es su alcance global.

El hantavirus es una cepa viral cuyo reservorio natural son los roedores. Los seres humanos se infectan principalmente al inhalar partículas en suspensión procedentes de excrementos secos de estos animales, aunque también puede producirse contagio por mordeduras o arañazos, aunque esto es poco frecuente. Una vez en el organismo, puede desencadenar dos enfermedades de gravedad diferente.

La primera es el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), que comienza con fatiga, fiebre y dolores musculares, a los que se suman dolores de cabeza, mareos, escalofríos y molestias abdominales. Si evoluciona hacia síntomas respiratorios, la tasa de mortalidad asciende a aproximadamente el 38%, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). La segunda enfermedad es la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), más grave aún, que puede provocar hipotensión, hemorragia interna e insuficiencia renal aguda.

En nuestro país circulan dos especies del virus: Andes y Laguna Negra, con alrededor de una decena de variantes. La cepa Andes, predominante en el sur, posee una característica que la diferencia del resto, la cual está relacionada con la posibilidad de transmisión de persona a persona, lo que la convierte en un foco de monitoreo permanente para las autoridades sanitarias.