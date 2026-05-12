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Nueva serie: así fue la impresionante transformación de Taron Egerton

El actor reconoció que algunas etapas del entrenamiento fueron muy exigentes y difíciles de sostener en el tiempo. “No estaba comiendo lo suficiente para mantener ese nivel físico. No recomendaría esa dieta como estilo de vida”, confesó.

Taron Egerton sorprendió con su impactante cambio físico

Taron Egerton sorprendió con su impactante cambio físico

  • Taron Egerton sorprendió con su impactante cambio físico para su nueva serie de Netflix.
  • El actor de 36 años mostró una imagen mucho más atlética y marcada.
  • Según reveló, logró la transformación sin enfocarse en levantar grandes pesos.
  • Su entrenamiento estuvo centrado en resistencia, movilidad y ejercicios funcionales.

Nueva serie: Taron Egerton sorprendió con su impactante cambio físico para protagonizar la nueva serie de Netflix Depredador dominante. A los 36 años, el actor aseguró que alcanzó “la mejor forma física” de su vida: así fue su impresionante transformación.

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El actor comparte pantalla con Charlize Theron en este thriller de supervivencia ambientado en la naturaleza australiana, donde interpreta a un personaje extremo y físicamente muy exigente. El guion muestra a un personaje obsesivo y peligroso persiguiendo a su víctima a través de la naturaleza salvaje australiana.

Según contó el actor, el cambio fue tan importante que llegó a sentirse “más atlético que nunca”. “Nunca me había sentido tan atlético en mi vida. Sentía que podía volar”, aseguró.

Taron Egerton

Cómo fue la increíble transformación de Taron Egerton

Para construir el físico de su personaje, Taron Egerton trabajó junto a su entrenador personal Jason Walsh, quien diseñó un plan enfocado en resistencia, movilidad y fuerza funcional. A diferencia de otros papeles donde el actor buscó aumentar masa muscular, esta vez el objetivo era desarrollar un cuerpo más ágil, atlético y realista. “Quería una fuerza que pareciera creada a través del movimiento y no solamente levantando pesas”, explicó el actor.

Embed - Depredador dominante | Tráiler oficial | Netflix España

Por eso, durante las primeras semanas casi no realizó ejercicios clásicos de musculación. El entrenamiento estuvo orientado a mejorar la estabilidad, la fuerza central y la capacidad física general. El plan incluyó actividades de alta intensidad como:

  • carreras y sprints
  • ejercicios funcionales
  • escalada
  • movimientos de estabilidad
  • acondicionamiento físico
  • trabajo de resistencia

El entrenador explicó que buscaban un físico delgado y fuerte, capaz de moverse por terrenos difíciles, algo clave para el personaje de la serie. La nutrición también fue fundamental en el proceso. El equipo realizó controles físicos, análisis metabólicos y ajustes constantes en calorías y macronutrientes para lograr una definición muscular marcada. Sin embargo, Egerton aclaró que toda la transformación se realizó de manera natural y sin utilizar hormonas ni sustancias químicas.

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