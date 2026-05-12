12 de mayo de 2026 Inicio
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Viajó a Japón, es argentino y reveló un detalle clave de las calles al que no estamos acostumbrados: fue viral

Este tiktoker se encontró con una ausencia gigante cuando viajó al país asiático, hecho que habla de las diferencias culturales entre ambos países.

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Este argentino se volvió viral porque hizo un sorprendente descubrimiento en Japón.

Este argentino se volvió viral porque hizo un sorprendente descubrimiento en Japón.

Captura TikTok
  • Un argentino que vive en Japón se volvió viral al mostrar un detalle que sorprendió a miles de usuarios en redes sociales.
  • El creador de contenido explicó por qué en Tokio casi no existen tachos de basura en la vía pública.
  • El video acumuló miles de reproducciones e interacciones por la diferencia cultural respecto de Argentina.
  • Muchos usuarios destacaron la disciplina social y el nivel de limpieza que existe en las ciudades japonesas.

Las diferencias culturales entre Japón y Argentina volvieron a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que un argentino que reside en Tokio compartiera un video donde mostró un aspecto de la vida cotidiana que sorprendió a miles de personas: en gran parte de las calles japonesas no hay tachos de basura.

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El protagonista del viral es el usuario @sasha.viaja, un creador de contenido que suele documentar experiencias desde distintos países del mundo. En esta oportunidad, publicó un video grabado en la capital japonesa y rápidamente captó la atención de usuarios argentinos que quedaron impactados por la explicación.

Argentino se volvió viral por viajar a Japón

Según contó en el video, Tokio es una de las ciudades más limpias del planeta pese a que casi no existen recipientes públicos para tirar residuos. Ese contraste fue justamente lo que más repercusión generó entre quienes vieron la publicación.

Cómo fue el relato viral del argentino que viajó a Japón y reveló un detalle de las calles

En el comienzo del video, el joven explicó que la ausencia de tachos de basura en Japón tiene relación con un atentado ocurrido en 1995. Según relató, terroristas utilizaron recipientes ubicados en la vía pública para colocar gas tóxico, motivo por el cual las autoridades decidieron retirarlos de muchos espacios públicos.

Sin embargo, el argentino remarcó que la limpieza de las calles no depende únicamente de una medida estatal, sino también de una costumbre social muy arraigada. “Los japoneses se llevan la basura a su casa, en la mochila o en una bolsita”, explicó en el video.

Viral - argentino en Japón

Además, sostuvo que el orden en las ciudades japonesas está vinculado a la educación y a la responsabilidad individual. “Acá la limpieza depende de la cultura y del respeto”, señaló en una de las frases que más repercusión tuvo entre los usuarios.

El video superó las 5 mil interacciones y generó cientos de comentarios. Muchos usuarios compararon esa conducta con hábitos cotidianos en Argentina y destacaron la conciencia social que existe en Japón. Otros remarcaron que también separan los residuos cuando llegan a sus hogares, algo que forma parte de las normas culturales del país asiático.

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