19 de marzo de 2026 Inicio
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Medio Oriente: un periodista resultó herido mientras estaba al aire en el Líbano

Se trata del corresponsal Steve Sweeney de RT, quien junto a su camarógrafo estaba realizando la cobertura del conflicto. En el video del momento de ataque se puede ver como un proyectil lanzado por un avión impacta a pocos metros suyos.

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El periodista y el camarógrafo tuvieron que ser hospitalizados. 

El periodista y el camarógrafo tuvieron que ser hospitalizados. 

Un periodista y su camarógrafo resultaron heridos este jueves cuando se encontraban realizando una cobertura en vivo del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán. Se trata del corresponsal Steve Sweeney de RT, quien estaba al aire en la región del Líbano en el momento que un proyectil lanzado por un avión impacta a pocos metros suyo.

La planta de gas licuado de Ras Laffan en Qatar.
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Debido al ataque, ambos tuvieron que ser hospitalizados con heridas leves y actualmente permanecen conscientes y en recuperación, señalan desde el medio ruso.

Por su parte, su colega Ali Rida, que también se encontraba en el lugar, señaló que el ataque tuvo lugar mientras llevaban chalecos antibalas con la inscripción Press (prensa).

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En este marco, la vocera de la ca ncillería rusa, María Zajárova, denunció que, "en el contexto del asesinato de doscientos periodistas en Gaza" por parte de fuerzas israelíes, el ataque de un avión israelí contra el equipo de RT en el Líbano "no puede calificarse de casual".

"Sobre todo, teniendo en cuenta que el misil no impactó en un 'importante objetivo militar estratégico', sino en el lugar donde se realizaba el reportaje", remarcó, en referencia a los dichos previos realizados por un alto mando militar israelí.

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