Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

En la previa a la conferencia de prensa en Florida, el presidente de Estados Unidos utilizó su red social Truth para mostrar la imagen del mandatario de Venezuela, al que juzgará por narcoterrorismo.

La imagen de Maduro capturado.

Donald Trump (Truth Social)

Horas más tarde del ataque de Estados Unidos a Venezuela, Donald Trump utilizó su red social Truth para mostrar la primera imagen de Nicolás Maduro capturado por el gobierno norteamericano y contó que se encontraba en el USS Iwo Jima.

En la imagen se puede ver a Maduro vestido con ropa deportiva, una botella de agua en la mano, auriculares en sus oídos y gafas negras que no le permiten ver.

MADURO

Todo comenzó con las explosiones durante la madrugada en distintos puntos del país y, ante la “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual”, según indicó Maduro a EFE, se declaró en estado de conmoción exterior y publicaron un comunicado en rechazo a los hechos.

También se da luego de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya contado que desconocen el paradero de Maduro y le pidió a Estados Unidos una prueba de vida.

Previamente, el presidente Donald Trump había confirmado que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron retirados de su país: "Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".

"Esta operación se ha realizado en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Más detalles a continuación" dijo el republicano al anunciar una conferencia de prensa a las 13 en su residencia de Mar-a-Lago. "¡Gracias por su atención a este asunto!", indicó Trump en la red social Truth.

