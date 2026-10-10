¿Por qué Lula da Silva perdió la primera vuelta?

En la primera vuelta, el presidente brasileño obtuvo 45,16% de los votos y quedó detrás de Flávio Bolsonaro, que cosechó el 47,03%. El desgaste del gobierno, el ausentismo y la polarización son algunos de los motivos detrás del resultado.

El 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03% frente al 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta presidencial de Brasil, un resultado impulsado por el desgaste del oficialismo y el avance del voto conservador de cara al balotaje del 25 de octubre.

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El rechazo al Partido de los Trabajadores (PT) fue el principal articulador del voto opositor. En la derecha no bolsonarista, el 87% manifestó mayor temor a la reelección de Lula que al regreso del bolsonarismo, lo que derivó en que el 71% de ese grupo optara por Flávio Bolsonaro en primera vuelta. Su postulación funcionó más como canal del antipetismo que por el peso de su apellido.

En paralelo, en sectores de la izquierda no lulista el respaldo a Lula (75% en primera vuelta y 89% hacia el balotaje) respondió prioritariamente al objetivo de frenar al adversario.

El ausentismo electoral se concentró en áreas de menores ingresos y menor nivel de escolaridad, segmentos donde históricamente el PT obtiene sus mayores ventajas, lo que redujo el caudal de votos efectivos.

A pesar de indicadores macroeconómicos positivos, el endeudamiento de las familias y empresas condicionó la percepción pública. En este mandato, el gobierno amplió programas preexistentes pero no consolidó marcas sociales nuevas de la magnitud de Bolsa Família o Prouni (Programa "Universidad para todos"). Asimismo, las dificultades legislativas retrasaron medidas de impacto popular, como el debate sobre la reducción de la jornada laboral.

4. Apuestas digitales (bets)

La expansión desregulada del juego digital afectó el presupuesto de los hogares vulnerables, canalizando recursos antes destinados al consumo básico hacia plataformas de apuestas. Las medidas fueron percibidas como tardías frente al rápido endeudamiento popular.

Incluso, esta prohibición generó votos en contra. Un relevamiento de la consultora AP Exata sobre 180.000 menciones en redes sociales determinó que el fin de las apuestas no se tradujo en una conversión de simpatía hacia el gobierno. Por el contrario, concentró reacciones negativas impulsadas por sectores que consideraron la prohibición como una restricción a libertades individuales.

Lula da Silva firmando una medida en contra de las apuestas online. Reuters

5. Sentimiento antisistema

La oposición logró asociar al PT y al lulismo con el establishment, tras dos décadas de gravitación en el poder federal. Pese a que Flávio Bolsonaro ejerció cinco mandatos legislativos y es hijo de un expresidente, la derecha capitalizó el malestar frente a las instituciones tradicionales. Es así que la seguidilla de controversias políticas instala la percepción de que todos los actores son igualmente corruptos, un clima que despolitiza y favorece discursos contrarios al Estado.

6. Inmunidad a los escándalos

Las investigaciones y casos de corrupción que involucraron a Flávio Bolsonaro, como fue el escándalo del Banco Master, prácticamente no afectaron su caudal electoral. Parte del electorado tendió a interpretar estos hechos como problemas sistémicos de la clase política en general, diluyendo el costo individual para el candidato opositor.

7. Rechazo al Poder Judicial (STF)

El cuestionamiento a la actuación del Supremo Tribunal Federal funcionó como un gran vector de movilización conservadora. La articulación de la derecha en torno a la propuesta de juicio político a jueces de la corte facilitó su triunfo en 43 de los 54 escaños en disputa en el Senado. Este factor se combinó con la percepción de cercanía política entre Lula da Silva y magistrados de la corte.

En ese sentido, el 7 de octubre el magistrado Alexandre de Moraes emitió una orden de detención contra Eduardo Bolsonaro, condenado a cuatro años y dos meses de prisión por coacción tras promover en Estados Unidos sanciones contra magistrados de Brasil y medidas arancelarias contra su país.

Simpatizantes de Jair Bolsonaro en el asalto al palacio de gobierno en Brasil. Reuters

8. Inseguridad

La violencia y el crimen se posicionaron como la principal inquietud social (52% según Ipsos). La campaña de Flávio capitalizó esta preocupación con un discurso punitivo alineado al modelo de El Salvador. Por su parte, la respuesta de Lula -centrada en un enfoque preventivo e integración de inteligencia- careció de resultados para el votante medio.

9. Algoritmos y polarización

La ausencia de debates televisivos entre los principales contendientes redujo la discusión de temas estructurales. Las estrategias de campaña priorizaron videos cortos y estímulos emocionales para redes sociales, lo que afianzó el aislamiento en burbujas digitales de la misma polarización.

Eduarda Campopiano, la joven de 23 años que fue la diputada estadual más votada de San Pablo. Recientemente fue denunciada por transfobia por sus discursos en redes sociales.

10. Concentración del voto útil

A diferencia de procesos previos donde el "voto útil" opera en la segunda vuelta, la derecha reclutó sus apoyos desde la primera ronda. Candidaturas alternativas de centro-derecha (como las de Romeu Zema, Ronaldo Caiado o Augusto Cury) perdieron tracción en las semanas finales y sus bases migraron hacia Flávio Bolsonaro.

¿Cómo quedó la Cámara de Diputados?

En la Cámara de Diputados el PL se consolidó como la mayor fuerza política de la historia reciente al asegurar 121 escaños de 513. Esta abrumadora presencia garantiza al partido la presidencia de comisiones permanentes clave, lo que implica fuertes restricciones para la agenda progresista.

Composición de la Cámara de Diputados. Nexo Jornal

La poderosa Cámara de Senadores

La Cámara de Senadores amplifica el avance conservador. El PL conquistó 19 nuevos asientos que, sumados a los 9 senadores con mandato vigente hasta 2031, otorgan al partido un bloque de 28 senadores sobre un total de 81. Considerando que se requieren 41 votos para la mayoría simple y 49 para reformas constitucionales, la derecha posee el volumen necesario para entorpecer los nombramientos del Poder Ejecutivo al Supremo Tribunal Federal, agencias reguladoras y misiones diplomáticas.

El balotaje y sus desafíos

Revertir la ventaja de Bolsonaro plantea un difícil desafío para el oficialismo, dado que el caudal de los candidatos restantes pertenece mayoritariamente a la centro-derecha. Ante un eventual triunfo de Bolsonaro, la convergencia del Centrão consolidaría una mayoría legislativa conservadora.

El antecedente histórico refleja la magnitud del desafío: en todas las elecciones presidenciales con balotaje del siglo XXI (2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), quien obtuvo el primer lugar en la ronda inicial ganó la segunda vuelta.

Votos distribuidos en el mundo. Nexo

Bolsonaro y la segunda vuelta

Flávio Bolsonaro orientó su estrategia hacia la consolidación de acuerdos con sectores afines. Asimismo, la campaña prioriza la disputa territorial en el Sudeste y la captación del votante moderado. En este marco, la composición del Congreso le proporciona una base parlamentaria favorable para asegurar la gobernabilidad de su proyecto político.

Las estrategias del PT frente al balotaje

En el plano político y territorial, el PT concentra sus esfuerzos en cerrar acuerdos con gobernadores y alcaldes para sumar estructuras locales, priorizando la disputa en el Sudeste con especial atención en Minas Gerais por su importancia electoral. En paralelo, la campaña intensifica el trabajo de base junto a sindicatos y movimientos sociales en el Nordeste y las periferias urbanas, con el objetivo central de reducir la abstención.

En el frente comunicacional, la estrategia apunta a reformular la presencia en redes sociales para contrarrestar el despliegue del bolsonarismo. Esta táctica se apoya en un discurso más moderado, enfocado en garantías de estabilidad económica e institucional.

Conclusiones

El resultado de la primera vuelta refleja una reconfiguración política que trasciende a Brasil y se inserta en una tendencia regional marcada por el desgaste de los oficialismos y el predominio del voto afectivo. En contextos de endeudamiento familiar y dificultades de las democracias para dar respuestas materiales inmediatas, el malestar y la frustración tienden a canalizarse hacia opciones reactivas. Este fenómeno se potencia en las redes sociales, espacio donde se procesan y amplifican estas emociones y donde la falta de una estrategia digital eficaz deja en desventaja al gobierno de turno.

En este marco, Flávio Bolsonaro cuenta con la ventaja de no haber ejercido el Ejecutivo federal, lo que lo exime del costo directo de gestión y le permite proyectar expectativas de recambio con un perfil que busca diferenciarse del de su padre. De cara al balotaje, el reto del PT no reside únicamente en disputar el Sudeste o reducir la abstención, sino en contrarrestar una dinámica electoral traccionada por el descontento y quebrar una constante del siglo XXI: ningún candidato que quedó segundo en la primera vuelta logró imponerse en el balotaje.