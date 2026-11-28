Estudiantes vs. Palmeiras, por la final de la Copa Libertadores: formaciones, horario y dónde ver en vivo El Pincha de Alexander Medina busca conquistar su quinta corona continental ante el Verdão en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, reviviendo la histórica definición de 1968. Por Agregar C5N en









El Pincha y el Verdao, uno de los dos se llevará la Gloria Eterna. @Libertadores

Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan en el Estadio Centenario de Montevideo para definir el título de la Copa Libertadores 2026. El conjunto platense busca conquistar su quinta corona continental tras sus consagraciones de 1968, 1969, 1970 y 2009, mientras que el club brasileño intenta alcanzar su cuarto trofeo tras ganar las ediciones de 1999, 2020 y 2021. El encuentro cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, la supervisión en el VAR de Juan Soto y se transmite en vivo a través de Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.

La definición de esta edición genera una fuerte resonancia histórica, ya que ambos clubes vuelven a verse las caras en una final de Libertadores tras 58 años, justamente en el mismo escenario donde definieron el torneo en 1968. En aquella mítica serie desempate, tras ganar 2-1 en La Plata y caer 3-1 en San Pablo, el equipo comandado por Osvaldo Zubeldía se consagró campeón de América por primera vez al vencer 2-0 a Palmeiras con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón.

Estudiantes y Palmeiras se enfrentaron en 1968 en la final de la Copa Libertadores, que se definió también en el Centenario de Uruguay. Para llegar a este partido decisivo, el equipo dirigido por Alexander Medina completó una campaña destacada logrando avanzar en todas las rondas eliminatorias como visitante. Tras sellar una clasificación agónica en la fase de grupos ante Independiente Medellín con un cabezazo de Amondarain a los 91 minutos, el Pincha superó a Universidad Católica y a Corinthians. En las semifinales, el conjunto argentino eliminó a Flamengo en el propio Estadio Maracaná tras igualar 0-0 en la serie y prevalecer 3-2 en los penales con una actuación consagratoria del arquero Fernando Muslera, quien atajó tres disparos.

Por su parte, el camino de Palmeiras bajo la dirección técnica de Abel Ferreira también estuvo marcado por la paridad y el sufrimiento en las tandas desde los doce pasos. Luego de dejar en el camino a Cerro Porteño en los octavos de final con un global de 2-1, el Verdão igualó sus series de cuartos ante Liga de Quito y de semifinales ante Fluminense, logrando el boleto a Montevideo tras imponerse por penales en ambas instancias.

Marcos Rojo festeja con sus compañeros tras la hazaña en Brasil. La probable formación de Estudiantes y Palmeiras para la gran final en Montevideo Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti o Edwuin Cetré; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.