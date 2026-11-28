Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan en el Estadio Centenario de Montevideo para definir el título de la Copa Libertadores 2026. El conjunto platense busca conquistar su quinta corona continental tras sus consagraciones de 1968, 1969, 1970 y 2009, mientras que el club brasileño intenta alcanzar su cuarto trofeo tras ganar las ediciones de 1999, 2020 y 2021. El encuentro cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, la supervisión en el VAR de Juan Soto y se transmite en vivo a través de Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.
La definición de esta edición genera una fuerte resonancia histórica, ya que ambos clubes vuelven a verse las caras en una final de Libertadores tras 58 años, justamente en el mismo escenario donde definieron el torneo en 1968. En aquella mítica serie desempate, tras ganar 2-1 en La Plata y caer 3-1 en San Pablo, el equipo comandado por Osvaldo Zubeldía se consagró campeón de América por primera vez al vencer 2-0 a Palmeiras con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón.
Estudiantes y Palmeiras se enfrentaron en 1968 en la final de la Copa Libertadores, que se definió también en el Centenario de Uruguay.
Para llegar a este partido decisivo, el equipo dirigido por Alexander Medina completó una campaña destacada logrando avanzar en todas las rondas eliminatorias como visitante. Tras sellar una clasificación agónica en la fase de grupos ante Independiente Medellín con un cabezazo de Amondarain a los 91 minutos, el Pincha superó a Universidad Católica y a Corinthians. En las semifinales, el conjunto argentino eliminó a Flamengo en el propio Estadio Maracaná tras igualar 0-0 en la serie y prevalecer 3-2 en los penales con una actuación consagratoria del arquero Fernando Muslera, quien atajó tres disparos.
Por su parte, el camino de Palmeiras bajo la dirección técnica de Abel Ferreira también estuvo marcado por la paridad y el sufrimiento en las tandas desde los doce pasos. Luego de dejar en el camino a Cerro Porteño en los octavos de final con un global de 2-1, el Verdão igualó sus series de cuartos ante Liga de Quito y de semifinales ante Fluminense, logrando el boleto a Montevideo tras imponerse por penales en ambas instancias.
Marcos Rojo festeja con sus compañeros tras la hazaña en Brasil.
La probable formación de Estudiantes y Palmeiras para la gran final en Montevideo
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti o Edwuin Cetré; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
El Pincha quiere conquistar su quinta Copa Libertadores de América.
Estudiantes vs. Palmeiras, en vivo: dónde ver por TV y online
El encuentro definitivo está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefe y Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Telefe:
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow
- Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
Además, también irá por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN.
Si festeja el Pincha, también lo harán un par de equipos argentinos.