La noticia fue anunciada por su patrocinador: "Era una persona querida por todos y admirada por su trayectoria". La familia no reveló las causas del fallecimiento.

El mundo del deporte está de luto por el fallecimiento de Itemberg Nunes, el fisicoculturista de 31 años que había alcanzado la profesionalización en 2021 . La noticia fue confirmada por su patrocinador en una noticia en redes sociales: “Profundo pesar”.

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Overcoming Suplementos fue quien confirmó: “Comunicamos el fallecimiento del atleta profesional de culturismo Itemberg Nunes do Nascimento”. Aseguró que desde 2021 estaba “construyendo una trayectoria marcada por la dedicación, la disciplina y el amor por el culturismo”.

“Durante muchos años, contó con el apoyo y el patrocinio de Overcoming Suplementos, forjando con nosotros una relación que fue mucho más allá del deporte. Era una persona querida por todos, admirada por su trayectoria y por el cariño que siempre transmitió a quienes lo rodeaban”, agregó.

La empresa aseguró que no era solo un gran atleta, sino un gran amigo que formó parte de su historia. ”Su presencia, su historia y los momentos compartidos dejarán un vacío. En este momento de profunda tristeza, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir su vida con él", agregaron.

Y cerraron el comunicado con una emotiva frase: “Que Jesucristo consuele los corazones de todos y brinde fortaleza a la familia para afrontar esta pérdida irreparable. Descansa en paz, Itemberg Nunes. Siempre formarás parte de nuestra historia. ¡Tu trayectoria jamás será olvidada!“.

Quién era Itemberg Nunes, el fisicoculturista de 31 años que falleció

Nunes nació el 17 de abril de 1995 en São Luís, capital del estado brasileño de Maranhão, ubicada en el nordeste del país. Falleció el pasado 19 de noviembre. Se convirtió en profesional tras competir en el circuito amateur de Musclecontest en Brasil.

A partir de entonces, quedó habilitado para participar en importantes competencias nacionales e internacionales. Sin embargo, desde septiembre de 2024 no publicaba fotos ni videos de su participación en torneos.

Según informó GE, Itemberg compitió en Musclecontest Brasil en 2023, donde finalizó en el puesto 14. Uno de los resultados más destacados de su carrera llegó en 2018, cuando ocupó el quinto lugar en el Arnold Classic de Brasil, disputado en San Pablo, de acuerdo con G1. En 2019, además, obtuvo un trofeo en la categoría de principiantes del Arnold Brasil.