Se complicó la salud de Jair Bolsonaro: pasó a terapia intensiva y evalúan operarlo Tras una obstrucción casi total del intestino delgado, el exmandatario brasileño permanece sin fecha de alta en el hospital DF Star, con sonda gástrica y bajo observación ante la posibilidad de volver al quirófano. Por Agregar C5N en









Se agravó el cuadro abdominal de Jair Bolsonaro y crece el temor a otra cirugía.

La salud del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se complicó en las últimas horas, lo que obligó a su traslado a terapia intensiva en el hospital DF Star de Brasilia, donde permanece internado desde el viernes y sin fecha de alta. Según el parte médico difundido este domingo, el exmandatario se encuentra “clínicamente estable”, aunque el equipo de salud detectó una obstrucción casi total del intestino delgado por la que continúa con sonda gástrica y bajo estricta observación, sin descartar la posibilidad de que deba volver al quirófano.

El exmandatario brasileño, de 71 años —quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por golpismo—, continúa bajo un esquema de tratamiento clínico con ayuno y soporte nutricional, según detalló el centro privado DF Star en un comunicado. “Pasó la noche sin dolor" y ya pudo caminar, afirmó en redes sociales su esposa Michelle Bolsonaro y pidió además a los seguidores que “continúen en oración por él, para que el intestino vuelva a funcionar normalmente y no necesite someterse a un procedimiento más invasivo”.

En ese sentido, aguardan los resultados de los estudios por imágenes que ya le practicaron al exmandatario, entre ellos una radiografía con contraste. De acuerdo con el informe médico del sábado, el dirigente cursa un cuadro de abdomen agudo obstructivo. Frente a este diagnóstico, los especialistas iniciaron un abordaje que contempla hidratación, alimentación asistida sin ingesta oral y el uso de una sonda gástrica para descomprimir la acumulación de líquidos en el estómago. En las próximas horas, los médicos definirán si vuelven a operarlo según cómo responda al tratamiento.

El historial de cirugías de Jair Bolsonaro tras el ataque de 2018 Carlos Bolsonaro describió a través de sus redes sociales las severas complicaciones que atravesó su padre durante la madrugada, asegurando que “jamás lo había visto así”. Según relató, el expresidente btasileño sufrió episodios reiterados de náuseas, vómitos, hipo, distensión abdominal y dolores intensos cada vez que cedía el efecto de la medicación.

Ante este cuadro, los médicos debieron recolocarle una sonda nasogástrica mediante la cual extrajeron casi un litro de residuos acumulados, mientras crece la preocupación por el riesgo de broncoaspiración y la posibilidad de que deba someterse a su décima intervención quirúrgica en menos de ocho años si no responde al tratamiento actual.

@michellebolsonaro En medio de la internación, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, habilitó a los hijos y a una hijastra del exmandatario a visitarlo a diario en el centro de salud. La autorización judicial exige respetar los protocolos y horarios hospitalarios, pero prohíbe expresamente el ingreso de teléfonos celulares, cámaras o cualquier dispositivo capaz de registrar imágenes o audios durante los encuentros. Los problemas abdominales de Bolsonaro se remontan a septiembre de 2018, cuando fue apuñalado en medio de un acto de campaña en Juiz de Fora, ataque que le dejó graves secuelas internas y lo obligó a pasar por múltiples cirugías por obstrucciones intestinales. Precisamente, ese delicado cuadro clínico fue uno de los factores clave que llevó a la Justicia brasileña a concederle en marzo de este año la prisión domiciliaria por razones humanitarias.