Se trata de David Correa, quien fue arrestado en pleno entrenamiento. Al futbolista también lo investigan por presunto tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

Un escándalo se desató en el fútbol de Brasil por la detención del delantero David Correa en pleno entrenamiento de Vasco da Gama: lo detuvo por presunto tráfico de drogas y armas, lavado de dinero e intento de homicidio.

De acuerdo a las imágenes difundidas que se volvieron virales en las redes sociales y los medios brasileños, se puede ver cómo la policía de Río de Janeiro lo sorprendió durante la práctica y se lo llevó detenido con la ropa deportiva luego de que la Policía Civil de Espírito Santo ejecutara una orden de detención preventiva.

A través de un comunicado, la Policía local informó que el atleta “está siendo investigado por los presuntos delitos de intento de homicidio, pertenencia a una organización criminal armada, narcotráfico y coacción durante procedimientos judiciales”.

“Además de los supuestos vínculos con miembros de la facción criminal Comando Vermelho en Espírito Santo, el jugador también es objeto de otras investigaciones por posibles conexiones con miembros de la misma facción criminal en la comunidad de Rocinha, en la Zona Sur de Río de Janeiro”, agregaron.

A fines de octubre , el deportista, que había jugado ante Boca en la fase de la Copa Sudamericana, ya se había sido obligado a entregar el pasaporte por orden judicial . Sin embargo, según informó Ge Globo, la jueza del caso ordenó ahora la prisión preventiva del jugador y su abogado al considerar que intentaron interferir en las investigaciones.

“DVD” DO VASCO É PRESO l Em uma ação conjunta, as polícias civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo prenderam o atacante do Vasco David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD. A prisão aconteceu no CT do Vasco, na Cidade de Deus, Zona Sudoeste do Rio. Veja o momento: https://t.co/T2pwmlc3ez — Cadu Guarieiro (@caduguarieiro) November 26, 2026

Por qué se detuvo al delantero de Vaso da Gama

En medio de una investigación en la Operación A Tropa, llevada a cabo por la Policía Civil, se busca desarticular una organización sospechada de estar involucrada en el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero y sus posibles conexiones con el Comando Vermelho. La misma resolución judicial dispuso la prisión preventiva de otro futbolista, Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral que jugó en Vila Nova.

De acuerdo a lo que trascendió, ambos jugadores intentaron interferir en el desarrollo de la investigación donde habrían ofrecido dinero a testigos para que cambiaran sus declaraciones o dejaran de señalar a otro de los investigados. La decisión se tomó por conversaciones encontradas en el teléfono de David y en testimonios incorporados recientemente al expediente: una de las personas que declaró ante la Policía aseguró que el delantero había ofrecido alrededor de 5.000 reales a un familiar para que dejara de involucrar a uno de los acusados.

En esos intercambios también aparecen referencias a posibles acciones para recuperar el teléfono de una de las testigos y evitar que quedaran expuestas conversaciones vinculadas con la causa. Para la jueza que interviene en el expediente, los nuevos elementos modificaron el escenario y justificaron la prisión preventiva.