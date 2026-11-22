Padre e hija fueron detenidos por agentes enmascarados en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma antes de que pudieran subir a un avión de Alaska Airlines rumbo a Los Ángeles. “Tenemos permiso de trabajo”, gritó desesperada la pasajera.

Tensión en un aeropuerto de Seattle por la detención de dos pasajeros frente a otros viajeros.

Este sábado, dos pasajeros fueron arrestado s por agentes del ICE durante el embarque de un vuelo rumbo a Los Ángeles. El hecho generó un gran revuelo mediático debido a la violencia con la que los efectivos redujeron a los viajeros. “Tenemos permiso de trabajo” , gritó desesperada la mujer mientras forcejeaban con ella en el piso y otros testigos la filmaban. Además, el episodio provocó fuertes críticas de las autoridades locales, entre ellas el gobernador de Washington , quien dijo sentirse indignado por el operativo y acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de estar “ total y absolutamente fuera de control ”.

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Se trató de un hombre y una mujer al que identificó como su padre quienes fueron interceptados por agentes federales de inmigración enmascarados en la pasarela de embarque del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, justo antes de abordar un vuelo de Alaska Airlines hacia Los Ángeles, en el marco de lo que el Departamento de Seguridad Nacional describió como un operativo focalizado.

En las imágenes grabadas durante el episodio en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y difundidas en redes sociales, se observa cómo los efectivos arrastran al menos a uno de los involucrados, al tiempo que una mujer exclama entre gritos que están arrestando a su padre y advierte que cuenta con autorización para trabajar.

Por su parte, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional explicó el sábado por la noche, en declaraciones a CBS News, que el personal del ICE ejecutó un “ operativo específico” dirigido a Ricardo Larrondo Mendoza, un ciudadano de origen mexicano que permanecía en el país con la visa vencida.

La segunda detenida fue identificada como Sofía Hernández Mejía , también de nacionalidad mexicana, a quien las autoridades acusaron de tener la visa vencida y de agredir a un agente federal durante el operativo.

Según la agencia de seguridad, en medio del procedimiento otros pasajeros obstaculizaron e intentaron atacar a los oficiales, incluida una mujer que presuntamente les arrojó café caliente. Actualmente, padre e hija permanecen bajo custodia migratoria en el Northwest ICE Processing Center de Tacoma, Washington.

Repercusiones del brutal operativo del ICE en Alaska Airlines

La irrupción de los agentes federales despertó un fuerte rechazo entre las autoridades locales y los responsables de la terminal aérea, quienes aseguraron que nunca fueron notificados del despliegue. Desde el Puerto de Seattle, entidad que gestiona el aeropuerto, manifestaron su repudio por las detenciones y confirmaron que ya dialogan con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para evaluar si se violaron los protocolos vigentes.

A las críticas se sumó Alaska Airlines, que advirtió sobre el impacto que el episodio tuvo tanto en su personal como en los viajeros, además de provocar la demora del vuelo AS 1306.

Al igual que la administración aeroportuaria, la aerolínea remarcó que no recibió ningún aviso previo. Por su parte, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, repudió el accionar de la agencia migratoria y describió los videos del arresto como “horribles y escalofriantes”, cuestionando que efectivos con el rostro cubierto sacaran a la fuerza a pasajeros a punto de embarcar.