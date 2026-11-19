La influencer realizó un vivo en su cuenta de Instagram, posterior a haber subido al escenario en el recital en el Movistar Arena, y se encontró con la artista. “¿Me quedé mucho?”, le preguntó.

En medio del recital en el Movistar Arena que brindó María Becerra , Anto Pane no quiso bajar del escenario, fue viral y luego pidió disculpas. Al finalizar el recital, la influencer hizo un vivo en su cuenta de Instagram y aprovechó para pedirle disculpas a la cantante.

¿Qué pasó? Sucede que en la canción Sexo de moda desfilan algunas famosas que elige la cantante. Ya lo hicieron Pampita, Carmen Barbieri, Valu Cervantes, entre otros. En este caso, le tocó a Anto Pane, pero no la podían bajar del escenario.

Una vez concluida su pasada por la pasarela principal, la mediática sorprendió a todos los presentes al tardar en abandonar escenario, quedándose aferrada en un extenso abrazo con la intérprete quilmeña sin intención de soltarla.

Mientras desde las tribunas el público coreaba al unísono "¡Anto, Anto, Anto!", la cantante intentó mantener el profesionalismo pidiendo un fuerte aplauso para despedirla , aunque varios fanáticos cercanos al vallado comenzaron a reclamar a los gritos que se retirara para que el recital pudiera continuar con normalidad.

Luego, se la encontró mientras realizaba un vivo en sus redes sociales y le preguntó: "Perdón, ¿me quedé mucho en el escenario, no?" , consultó con evidente pudor. Lejos de alimentar cualquier tipo de polémica, la referente urbana le restó importancia al asunto con enorme calidez: "Pero no pasa nada. Es así, hay que disfrutar. Gracias por lo que me dijiste, qué linda que sos".

Rusherking rompió el silencio y habló sobre su infidelidad a María Becerra

Después de cinco años, Rusherking volvió a referirse a su polémica separación con María Becerra y rompió el silencio sobre su infidelidad. La pareja se separó en 2021 entre rumores y el artista decidió que era hora de hablar y aclarar lo que había pasado entre ambos. ¿Qué dijo?

El cantante fue entrevistado en el ciclo Primera Cita, donde le consultaron sobre su presente amoroso. Un poco nervioso, Rusherking confirmó que está nuevamente en pareja: "Estoy amando. Estoy de novio".

Además aclaró que cuando se mudó de Santiago del Estero para Buenos Aires "me puse de novio con María". Los inicios de la relación y confirmación oficial se remontan a 2019.

Ante la pregunta del conductor del ciclo, Nacho Elizalde, sobre el motivo de la separación entre ambos, Rusher no esquivó la pregunta si no que aclaró "fue un lío, un lío que también me dejó, obviamente, consecuencias".

"Pasó un tema ahí, que yo estuve con otra persona en el medio, en una fiesta", admitió el cantante. Sin embargo aseguró que le gustaría reencontrarse con María Becerra desde otro lugar en el futuro. "Me gustaría que en algún momento, en un futuro, cuando todo sea un poco más grande y quizá dejemos muchos problemas o cosas de lado, nos juntemos de vuelta", sentenció.