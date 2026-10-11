Otra insólita polémica de Donald Trump: propuso rebautizar un océano y ponerle su nombre

El presidente de Estados Unidos sugirió cambiarle el nombre al Atlántico o Pacífico, en el marco de sus propuestas para redenominar puntos geográficos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , propuso renombrar el océano Atlántico o Pacífico como "Trump Ocean" u "Océano de las Américas" , en el marco de sus propuestas para rebautizar distintos puntos geográficos y que lleven denominaciones relacionadas con el país norteamericano y su gobierno.

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Trump encabezó un acto en Clarksville, estado de Tennessee, en el que recordó su intención de renombrar el Golfo de México, al que el Gobierno estadounidense pasó a denominar oficialmente como "golfo de América" en la órbita federal, así como los intentos dirigidos hacia el lago Ontario. Además, señaló que todavía falta un océano para sumar al listado.

Por lo pronto, la alternativa de modificar la denominación del Atlántico o del Pacífico fue planteada como una sugerencia informal, ya que no confirmó medidas oficiales.

El hecho de sugerir cambiarle el nombre a un océano no significa que vayan a cambiar los mapas del mundo, ya que los nombres que se usan en la geografía internacional dependen de las decisiones que toma cada país y los criterios que elija cada uno.

Por el momento, Trump no firmó ninguna orden ni presentó un proyecto formal para cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico, aunque sus dichos abrieron un nuevo capítulo en la lista de nombres geográficos que busca cambiar su gobierno.

El recuerdo del renombramiento del Golfo de México dispuesto por Donald Trump

El gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos renombró de manera oficial en 2025 al Golfo de México como Golfo de América. Mediante un comunicado difundido por el Departamento del Interior señaló que por orden del presidente se "avanza en la restauración de nombres históricos que honran la grandeza estadounidense". A su vez, aseguró que la cuenca oceánica será una "piedra angular del crecimiento de la nación".

"Siguiendo las instrucciones del presidente Donald Trump, el golfo de México pasará a llamarse oficialmente golfo de América y el pico más alto de Norteamérica volverá a llevar el nombre de Monte McKinley", sostiene el documento.

Además, subraya que dichos cambios tienen como objetivo "garantizar que las futuras generaciones de estadounidenses celebren el legado de sus héroes y bienes históricos", como parte de un esfuerzo por restaurar nombres "que honran el legado de la grandeza estadounidense".

A su vez, detallaron que "la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos, bajo la supervisión del Departamento del Interior, está trabajando rápidamente para actualizar la nomenclatura federal oficial en el Sistema de Información de Nombres Geográficos para reflejar estos cambios, con vigencia inmediata para uso federal".