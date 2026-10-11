11 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Otra insólita polémica de Donald Trump: propuso rebautizar un océano y ponerle su nombre

El presidente de Estados Unidos sugirió cambiarle el nombre al Atlántico o Pacífico, en el marco de sus propuestas para redenominar puntos geográficos.

Por
Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso renombrar el océano Atlántico o Pacífico como "Trump Ocean" u "Océano de las Américas", en el marco de sus propuestas para rebautizar distintos puntos geográficos y que lleven denominaciones relacionadas con el país norteamericano y su gobierno.

Imágenes del ataque compartidas en redes sociales. 
Te puede interesar:

Tras el acuerdo por el diesel entre Putin y Trump, Ucrania lanzó un ataque a una petrolera de Rusia

Trump encabezó un acto en Clarksville, estado de Tennessee, en el que recordó su intención de renombrar el Golfo de México, al que el Gobierno estadounidense pasó a denominar oficialmente como "golfo de América" en la órbita federal, así como los intentos dirigidos hacia el lago Ontario. Además, señaló que todavía falta un océano para sumar al listado.

Por lo pronto, la alternativa de modificar la denominación del Atlántico o del Pacífico fue planteada como una sugerencia informal, ya que no confirmó medidas oficiales.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El hecho de sugerir cambiarle el nombre a un océano no significa que vayan a cambiar los mapas del mundo, ya que los nombres que se usan en la geografía internacional dependen de las decisiones que toma cada país y los criterios que elija cada uno.

Por el momento, Trump no firmó ninguna orden ni presentó un proyecto formal para cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico, aunque sus dichos abrieron un nuevo capítulo en la lista de nombres geográficos que busca cambiar su gobierno.

El recuerdo del renombramiento del Golfo de México dispuesto por Donald Trump

El gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos renombró de manera oficial en 2025 al Golfo de México como Golfo de América. Mediante un comunicado difundido por el Departamento del Interior señaló que por orden del presidente se "avanza en la restauración de nombres históricos que honran la grandeza estadounidense". A su vez, aseguró que la cuenca oceánica será una "piedra angular del crecimiento de la nación".

"Siguiendo las instrucciones del presidente Donald Trump, el golfo de México pasará a llamarse oficialmente golfo de América y el pico más alto de Norteamérica volverá a llevar el nombre de Monte McKinley", sostiene el documento.

Además, subraya que dichos cambios tienen como objetivo "garantizar que las futuras generaciones de estadounidenses celebren el legado de sus héroes y bienes históricos", como parte de un esfuerzo por restaurar nombres "que honran el legado de la grandeza estadounidense".

A su vez, detallaron que "la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos, bajo la supervisión del Departamento del Interior, está trabajando rápidamente para actualizar la nomenclatura federal oficial en el Sistema de Información de Nombres Geográficos para reflejar estos cambios, con vigencia inmediata para uso federal".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Israel emitió un fuerte rechazo a la ganadora del Nobel de la Paz 2026 y a quienes la distinguieron.

"Legitima el odio y los prejuicios": la respuesta de Israel tras el Nobel de la Paz a Navi Pillay

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Trump descartó atacar Irán antes de las elecciones en Estados Unidos

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

A horas de la entrega, Trump reclama el Nobel de la Paz: "Detuve la destrucción total del mundo"

Washington sigue de cerca la elección brasileña. 

Elecciones en Brasil: Trump habló de "gran victoria" y anticipó una segunda vuelta ajustada

Scott Bessent y Javier Milei.

El secretario del Tesoro de EEUU confirmó que podría volver a asistir con fondos a la Argentina: "Es un gran aliado"

trump creo una fuerza especial para avanzar con la inteligencia artificial en eeuu

Trump creó una fuerza especial para avanzar con la inteligencia artificial en EEUU

Rating Cero

La repercusión de la serie generó más consultas sobre la identidad.
play

Ricardo Darín adelantó cómo terminará El Eternauta: "Hay pensado una..."

Evelyn Botto mostró su impactante transformación en redes.

Evelyn Botto mostró su transformación física y reveló la dieta que cambió sus hábitos

Rick Moranis vuelve a ponerse en la piel de Casco Oscuro para la nueva entrega de La loca historia de las galaxias.

Qué fue de la vida de Rick Moranis, el actor que estuvo en muchos clásicos de los 90

Conocé cómo es la casa de Carla Pereyra y Diego Simeone en Madrid.

Con espacios para potenciar la tranquilidad: así es la casa de Carla Pereyra y Diego Simeone

No consiguió el papel en Star Wars pero triunfó en el universo de Game Of Thrones, ¿quién es?

No logró llegar a Star Wars pero luego se hizo famosa con Game Of Thrones: quien es

Romina Yan y Darío Giordano se casaron en 1998 y tuvieron res hijos, Franco, Valentín y Azul.

¿Qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida alejado del ojo público?

últimas noticias

play
La repercusión de la serie generó más consultas sobre la identidad.

Ricardo Darín adelantó cómo terminará El Eternauta: "Hay pensado una..."

Hace 13 minutos
Los hechos de inseguridad se repiten en Lanús.

La inseguridad golpea fuerte en Lanús: le robaron la moto a un agente municipal y una familia sufrió un robo "piraña"

Hace 53 minutos
La columna de la UBA en la marcha por el presupuesto universitario.

Lanzaron una campaña audiovisual por la quinta marcha por la ley de Financiamiento Universitario

Hace 1 hora
El hecho ocurrió en Mar del Plata.

Batalla campal y un auto a contramano: feroz pelea en Mar del Plata a la salida de un boliche

Hace 1 hora
Lula da Silva en la masiva marcha antes del balotaje del 25 de octubre.

Lula encabezó una marcha de más de un millón de personas a dos semanas del balotaje

Hace 1 hora