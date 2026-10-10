10 de octubre de 2026 Inicio
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Tras el acuerdo por el diésel entre Vladimir Putin y Donald Trump, Ucrania lanzó un ataque a una petrolera de Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el anuncio y lo calificó como un "regalo" y aseguró que es "una inversión en una guerra que debe terminar, no prolongarse". La ofensiva provocó un gran incendio en la terminal petrolera Yug Rusi

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Imágenes del ataque compartidas en redes sociales. 

Imágenes del ataque compartidas en redes sociales. 

Captura redes sociales.
Tras el acuerdo por el diésel entre Vladimir Putin y Donald Trump, Ucrania lanzó un ataque a una petrolera de Rusia

Tras el acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin para liberar más de 300.000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y mundial, el presidente de Ucrania condenó el anuncio y las fuerzas ucranianas atacaron una petrolera en Rusia. El mandatario aseguró que el pacto entre ambas naciones significa "una inversión en una guerra que debe terminar, no prolongarse".

Dos personas resultaron heridas en el ataque de Rusia al Puente del Norte en Ucrania.
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Durante la mañana del sábado, Zelenski comunicó un nuevo ataque ruso con una ironía: "Hoy, Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel al lanzar cinco bombas planeadoras sobre edificios residenciales en Zaporiyia".

Como consecuencia del ataque doce personas murieron, entre ellos tres niños mientras que 14 resultaron heridas. "Rusia debe entender que necesita detener la guerra, y para que eso ocurra, Rusia debe sentir sus pérdidas. En este momento, son nuestras capacidades de largo alcance las que están garantizando esto. Y responderemos a los ataques rusos".

Desde el medio Aljazeera informaron que el ataque de Ucrania a Rusia ocurrió durante la madrugada del sábado y que "incendió una planta de combustible en la región rusa de Rostov. El gobernador informó que se interceptaron más de 50 drones y que no hubo heridos".

"Creo que es hora que Ucrania tenga un nuevo presidente", la filosa declaración de Trump contra Zelenski

Durante una conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos habló sobre los ataques ucranianos a refinerias rusas después del acuerdo de diésel entre Trump, y su par de Rusia, Vladimir Putin. Además acuso a Vladimir Zelenski de no aprovechar las oportunidades para poner un fin a la guerra.

"Sugiero que busquen un nuevo líder que pueda negociar, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos que, por alguna razón, nunca cierra", aseguró y criticó duramente el accionar del ejército ucraniano, por los ataques a plantas petroleras y refinerías, ya que esto podría agravar la escasez mundial de combustible.

Por último señaló que "si yo fuera presidente, esa guerra nunca habría ocurrido. Esa guerra jamás habría comenzado". "Les dijimos: hagan lo que quieran, pero no ataquen el diésel porque hay un gran problema. Una gran escasez", cerró.

El mensaje de Donald Trump tras el acuerdo con Vladimir Putin

"Acabo de concluir una fructífera reunión con el presidente Vladimir Putin de Rusia, en la que se acordó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de gasóleo al mercado estadounidense y mundial, otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después. Además, en función del estado de sus refinerías de gasóleo, Rusia entregará en breve 3.000.000 de toneladas de gasóleo. Gracias a nuestro control total del estrecho de Ormuz y a este importante anuncio sobre la energía rusa, los precios del gasóleo para los estadounidenses y, de hecho, para el mundo, bajarán drásticamente, en cifras récord y con rapidez. La reducción de precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad. Este es un anuncio muy importante. Además, es fundamental comprender que Irán no tendrá armas nucleares. Gracias por su atención a este asunto".

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