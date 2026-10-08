Donald Trump descartó atacar Irán antes de las elecciones en Estados Unidos El presidente estadounidense aseguró que no habrá una ofensiva militar previa al 3 de noviembre, cuando se realizarán los comicios de medio término. Sostuvo que su prioridad es evitar que Teherán obtenga un arma nuclear y destacó avances en el diálogo. Por Agregar C5N en









Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no habrá una nueva ofensiva militar contra Irán antes de que se lleven a cabo las elecciones legislativas del 3 de noviembre. A través de las redes sociales, sostuvo que su prioridad es evitar que Teherán obtenga un arma nuclear y destacó avances en el diálogo.

Además, el mandatario republicano aclaró que continuará el bloqueo contra la República Islámica. "No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre", escribió en un posteo este jueves, y afirmó que su gobierno mantiene "conversaciones productivas".

Trump reafirmó que el bloqueo en el estrecho de Ormuz seguirá "con plena fuerza y efecto", aunque destacó que el tránsito de crudo se mantiene en niveles récord. Según el mandatario, "22 millones de barriles (fueron transportados por el Estrecho de Ormuz) solo anoche, sin que un solo barril proviniera de Irán ni se dirigiera a él".

Pese a las "muy malas condiciones" que atraviesa Teherán, tanto económicas como militares, aseguró que no habrá más ataques antes de las elecciones legislativas en su país.

Estados Unidos endurece las sanciones a Irán El gobierno de Trump volvió a apretar las tuercas sobre Teherán: mientras el Brent tocó los 105 dólares y luego retrocedió a 103, el presidente estadounidense insistió en que habrá más presión económica. El bloqueo de puertos iraníes sigue vigente y, ahora, el Departamento del Tesoro sancionó a 17 buques de la "flota en la sombra", acusados de mover millones de barriles de crudo y petroquímicos hacia Asia esquivando las restricciones.