El juez federal Claudio Vázquez habilitó al Ejecutivo provincial para asumir la conducción de Alquinta y La Entrerriana hasta el 30 de abril de 2028, con controles patrimoniales y contables. El objetivo oficial es sostener la actividad agropecuaria y avanzar con iniciativas educativas en ambos predios.

Por disposición del juez federal Claudio Marcelo Vázquez el gobierno de Santa Cruz, con Claudio Vidal a la cabeza, asumirá este sábado 28 de noviembre la conducción operativa de Alquinta y La Entrerriana, dos predios rurales vinculados a Lázaro Báez, con el objetivo de sostener la actividad agropecuaria y promover proyectos educativos.

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Las propiedades están vinculadas al empresario y forman parte de una investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita. La decisión judicial busca evitar que los establecimientos queden improductivos y preservar tanto la hacienda como las instalaciones y los recursos necesarios para sostener la actividad rural.

Con la resolución, Vidal tendrá a su cargo la organización del personal, las contrataciones habituales, el mantenimiento y el funcionamiento productivo de los campos, además de la comercialización ordinaria de la hacienda, la lana y otros productos, mientras que la Provincia deberá adelantar los recursos necesarios para sostener las explotaciones.

La administración provincial tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2028 y contará con un esquema de supervisión judicial. Para esa tarea, el juzgado solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que proponga profesionales idóneos para llevar a cabo la coadministración y controlar las decisiones patrimoniales y económicas.

El esquema fija cuentas judiciales independientes para cada establecimiento, donde deberán depositarse los ingresos de las ventas, y exige documentar los gastos, las inversiones y las operaciones comerciales, además de presentar rendiciones periódicas para que el juzgado pueda seguir la evolución económica de ambos campos y sus respectivas explotaciones.

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Los primeros relevamientos judiciales contabilizaron 96 bovinos y 203 ovinos en La Entrerriana, mientras que en Alquinta identificaron 1.308 ovinos y seis bovinos, aunque este último recuento todavía es parcial. Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Cruz deberán completar los inventarios de animales y bienes de ambos establecimientos.

El relevamiento también comprende las instalaciones, la maquinaria, los vehículos y las herramientas que se encuentran en los predios, elementos que deberán conservarse bajo el mismo esquema de control, con inventarios diferenciados para garantizar la trazabilidad de los bienes durante toda la administración provincial y el plazo establecido.

Alquinta y La Entrerriana, propiedades de Lázaro Baez. Gobierno de Santa Cruz

El pedido para que la Provincia asumiera la explotación fue presentado por el fiscal federal Julio César Zárate. El fiscal advirtió que la custodia judicial no alcanzaba para atender las necesidades cotidianas del ganado, entre ellas la provisión de agua y alimento, la atención veterinaria y el mantenimiento de los establecimientos rurales.

Al salir del juzgado, Vidal calificó la decisión como "histórica" y afirmó que "los bienes de la corrupción deben servir para la producción y al servicio de todos los santacruceños", además de señalar que la iniciativa también apunta a promover la educación, aunque no precisó proyectos ni plazos.