Un informe publicado por el diario británico Financial Times, revela que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría registrado una ganancia de hasta u$s15 millones de dólares gracias a la fuerte suba en las acciones de Nvidia en Wall Street tras el regreso de su director ejecutivo, Jensen Huang.
Según los cálculos analizados, basados en registros públicos de ética gubernamental, el incremento en el valor de las acciones de Trump tuvo lugar después de que el propio jefe de Estado declarara públicamente que se había comunicado con directivos de la compañía tecnológica para intervenir en favor de la restitución del ejecutivo.
Por su parte, el medio ABC News, también realizó un análisis de los datos y, si bien no precisó cuántas acciones tenía Trump, sí afirmó que la participación del mandatario en Nvidia tenía, al menos, un valor de u$s12 millones de dólares a finales de 2025.
Jensen Huang, fundador y exCEO de Nvidia.
Como las declaraciones patrimoniales oficiales hasta septiembre informan rangos amplios y no cifras exactas de compraventa, el Financial Times estimó la ganancia máxima asumiendo compras en el techo de cada escala y ventas en el piso, lo que, paradójicamente, también implicaba una pérdida previa de unos u$S42 millones de dólares desde su máximo histórico antes del rebote.
En paralelo al salto bursátil, Trump reconoció abiertamente su rol en la negociación ante la cadena CNBC: "Hablé con ellos, digámoslo así. Y los convencí... yo cerré el trato", afirmó en referencia a sus contactos indirectos con la junta directiva de la empresa tecnológica.