Aseguran que por el regreso de Jensen Huang, Donald Trump ganó hasta u$s15 millones en un día Tras el salto de más del 30% en las acciones de la empresa tecnológica, un análisis del Financial Times revela que la cartera del mandatario estadounidense registró una suba multimillonaria en sus activos. El republicano había admitido que se puso en contacto con directivos para gestionar la vuelta del CEO. Por Agregar C5N en









Donald Trump junto a Jensen Huang. Reuters/Evan Vucci

Un informe publicado por el diario británico Financial Times, revela que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría registrado una ganancia de hasta u$s15 millones de dólares gracias a la fuerte suba en las acciones de Nvidia en Wall Street tras el regreso de su director ejecutivo, Jensen Huang.

Según los cálculos analizados, basados en registros públicos de ética gubernamental, el incremento en el valor de las acciones de Trump tuvo lugar después de que el propio jefe de Estado declarara públicamente que se había comunicado con directivos de la compañía tecnológica para intervenir en favor de la restitución del ejecutivo.

Por su parte, el medio ABC News, también realizó un análisis de los datos y, si bien no precisó cuántas acciones tenía Trump, sí afirmó que la participación del mandatario en Nvidia tenía, al menos, un valor de u$s12 millones de dólares a finales de 2025.

Jensen Huang, fundador y exCEO de Nvidia. Como las declaraciones patrimoniales oficiales hasta septiembre informan rangos amplios y no cifras exactas de compraventa, el Financial Times estimó la ganancia máxima asumiendo compras en el techo de cada escala y ventas en el piso, lo que, paradójicamente, también implicaba una pérdida previa de unos u$S42 millones de dólares desde su máximo histórico antes del rebote.