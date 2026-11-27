Mundial Sub-17: la Selección argentina enfrentará a México en busca de los octavos de final y con sed de revancha El equipo conducido por Diego Placente igualó ante Dinamarca, se ubicó segundo en su grupo y se medirá en 16vos de final contra el Tri, el rival que lo eliminó en la edición pasada. Por Agregar C5N en









La Selección argentina va por la revancha ante México en Qatar. @Argentina

La Selección argentina Sub-17 ya conoce a su próximo adversario en la primera ronda de eliminación directa del Mundial de Qatar 2026. El equipo juvenil dirigido por Diego Placente se enfrentará a México este lunes 30 de noviembre a partir de las 12. El trascendental encuentro se disputará en la cancha 2 del complejo Aspire Zone en Doha, donde ambos seleccionados buscarán un boleto a los octavos de final.

La Albiceleste completó su participación en el Grupo C de menor a mayor, logrando la clasificación como segunda de su zona con 4 puntos. Tras caer 2-0 en el debut frente a Australia, los juveniles reaccionaron con un triunfo 2-1 sobre Mozambique y cerraron la primera fase con un vibrante empate 3-3 ante Dinamarca, en un juego donde lograron remontar un 0-2 en contra con tantos de Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz. Con estos resultados, Argentina avanzó a la fase de eliminación directa posicionándose como el peor segundo del torneo.

#U17WC ¡Rival confirmado para los 16avos de final!



El lunes, @Argentina se enfrentará a México en el Aspire Zone.



https://t.co/nbaqY56GMu pic.twitter.com/K5G4aGfXv0 — Selección Argentina (@Argentina) November 27, 2026 Del otro lado estará un sólido seleccionado mexicano conducido por Jürgen Castañeda, que llega como líder invicto del Grupo K y con la valla invicta tras sumar 7 unidades. El Tri derrotó 1-0 a Rumania, goleó 4-0 a Camerún y empató sin goles frente a Venezuela en su última presentación. Entre sus principales figuras sobresalen el centrodelantero Adán Sánchez (máximo artillero del equipo con dos tantos), el extremo Gerson Gutiérrez y el arquero José Miguel Corona, quien mantuvo el arco en cero en sus tres presentaciones.

El choque tendrá un claro sabor a revancha, ya que ambos seleccionados volvieron a cruzarse en la misma instancia durante la edición del Mundial disputada en 2025. En aquel antecedente en suelo catarí, empataron 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, pero el combinado azteca terminó imponiéndose por 5-4 en la definición por penales. De hecho, el historial general en la categoría Sub-17 favorece al conjunto norteamericano, con tres victorias frente a solo un festejo albiceleste.

En cuanto al formato del cruce, la normativa establece que no habrá tiempo suplementario en caso de paridad, por lo que una igualdad al término del tiempo reglamentario derivará directamente en la tanda de penales. El seleccionado ganador de esta llave de 16vos de final se ganará el derecho de jugar en la siguiente fase frente al vencedor del partido entre Croacia y Uruguay.