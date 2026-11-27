Giro inesperado para Facundo Arana: María Susini se cansó y contó toda la verdad La modelo no quiso que brinden falsa información sobre lo sucedido con su hija de 18 años y detalló todo lo que pasó puertas adentro. Agregar C5N en









Se supo toda la verdad. Redes sociales

María Susini decidió dejar atrás todos los rumores que indicaban que su hija de 18 años estaba en pareja con un hombre de 40 y contó la verdad. También desmintió que le haya negado el ingreso a su propiedad a Facundo Arana: “Jamás”.

El panelista de LAM, Pepe Ochoa, contó: “La chica sale con su profesor y están muy enojados. Me cuentan que María estaba a favor del noviazgo, mientras que Facundo decía: 'Vos tenés 18 y tu profesor 40'. En el medio hay una hija, y María estaba un poco acompañando a su hija".

“A Facundo no lo dejaron entrar a la clínica porque rechazaba al novio de ella. Lo que pasó en el hospital es que no lo dejaron entrar porque estaba en contra de esa relación y el novio estaba ahí", agregó.

Pero María lo desmintió a Infobae: “India nunca salió con un hombre de 40 años, ni con su profesor ni nada. Es una chica de 18 años que no se merece este tipo de mentiras. ¿Si nos peleamos con Facu por el novio de India? Ese novio nunca existió. Esa pelea, por ende, tampoco existió”.

“No vivimos en Pilar y jamás hice algo como prohibirle la entrada a Facu. Me enteré de lo que decían porque ustedes, Infobae, me consultaron esta mañana. Me dieron ganas de contestarles a ustedes y aclaré esto, pero no voy a decir más nada. Y creo que quedó bien claro”, concluyó.

¿Volvió a apostar al amor? Con quién estaría saliendo Facundo Arana La versión fue difundida por la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde aseguró que Facundo Arana estaría comenzando una relación con Paula Barbini, artista plástica, escritora y madre de dos hijos adolescentes. Según explicó, la información le había llegado tiempo atrás, aunque recién pudo confirmarla tras obtener una fotografía de ambos juntos. "Facundo Arana estaría ya en una nueva relación con una mujer que es madre de dos hijos adolescentes, artista plástica y autora de un libro sobre la dislexia", afirmó la panelista al presentar la información. Además, reveló que el actor asistió a la presentación del libro de Barbini, grabó un video recomendando la publicación y, días atrás, ambos habrían compartido una salida para asistir a un espectáculo de jazz. La periodista también señaló que mantienen una activa interacción en redes sociales, donde intercambian "me gusta" y comentarios en sus publicaciones.