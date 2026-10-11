11 de octubre de 2026 Inicio
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La salud del papa León XIV: qué es un nódulo en el pulmón y qué tan compleja es su operación

El sumo pontífice anunció que deberá ser intervenido en los próximos días para extirpar una lesión detectada en una etapa inicial.

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Qué son los nódulos pulmonares

Qué son los nódulos pulmonares, cuáles son sus posibles causas y cómo se realiza una intervención para extraerlos.

El papa León XIV deberá someterse a una cirugía para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones, detectado durante controles médicos recientes. Según explicó el propio Pontífice, la lesión se encuentra en una fase muy inicial y está bien localizada. La intervención se realizará en los próximos días en Roma y se estima que permanecerá internado alrededor de una semana.

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El anuncio generó interrogantes sobre la naturaleza de esta afección y los riesgos de la operación, especialmente ante la proximidad de su visita a la Argentina, prevista para noviembre.

Qué es un nódulo pulmonar y por qué se produce

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación de tejido que aparece dentro del pulmón y que suele detectarse mediante una radiografía o una tomografía computarizada. Se considera nódulo cuando mide hasta tres centímetros de diámetro. Puede encontrarse de manera accidental durante estudios realizados por otros motivos y, en muchos casos, no provoca síntomas.

Su aparición puede responder a distintas causas. Entre las más frecuentes se encuentran las cicatrices que dejan infecciones respiratorias anteriores, procesos inflamatorios y algunas enfermedades infecciosas. También existen nódulos benignos y otros que pueden estar vinculados con un tumor maligno.

Por eso, encontrar un nódulo no significa necesariamente tener cáncer. Para determinar su naturaleza, los médicos analizan su tamaño, forma, composición y evolución, además de los antecedentes clínicos del paciente. Según esos datos, pueden indicar controles periódicos, estudios adicionales o una biopsia.

Cómo es la operación para extirpar un nódulo

El procedimiento depende de la ubicación y las características de la lesión. En determinados casos, la cirugía puede realizarse mediante una técnica mínimamente invasiva conocida como videotoracoscopia, que permite acceder al tórax a través de pequeñas incisiones y utilizar una cámara e instrumentos quirúrgicos para extraer el tejido afectado.

Cuando la intervención está indicada, el equipo médico puede retirar el nódulo o una pequeña porción del pulmón que lo contiene. El tejido extraído puede analizarse en el laboratorio para establecer un diagnóstico definitivo.

Como ocurre con cualquier cirugía torácica, existen riesgos, entre ellos sangrado, infección y complicaciones respiratorias. Sin embargo, la complejidad y el tiempo de recuperación varían según la técnica utilizada, el estado general del paciente y el alcance de la intervención.

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