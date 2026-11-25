Liberaron a uno de los acróbatas argentinos detenidos por ICE: cuál es la situación de su pareja Tras 18 días bajo custodia, el cordobés Gustavo Romanello dejó el centro de Florence, en Arizona, luego de que se concretara el pago de la fianza. Su esposo, Agustín Baccega, permanece alojado en Eloy, aunque también obtuvo el beneficio judicial y espera completar los trámites para salir. Por Agregar C5N en









Gustavo Romanello y Agustín Baccega, dos argentinos detenidos por el ICE en Estados Unidos. Redes sociales

El acróbata cordobés Gustavo Romanello salió este miércoles del Centro de Detención de Florence, en Arizona, tras el pago de una fianza y 18 días bajo custodia del ICE, mientras su esposo Agustín Baccega, también beneficiado por la Justicia estadounidense, aún espera que se concrete su salida.

Los dos artistas fueron arrestados el 7 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, cuando viajaban desde Orlando hacia Arizona para asistir al funeral de un amigo. Agentes vestidos de civil los interceptaron en la terminal y los trasladaron a centros de detención separados dentro del mismo estado.

Los dos acróbatas cordobeses fueron detenidos por el ICE y derivados a centros migratorios de Arizona. Instagram: /gustavo_romanello Al salir, el acróbata se reencontró con amigos en una iglesia de Glendale y resumió ante Univision el impacto de la detención con una frase: "Estoy cansado, agotado. Fue una pesadilla", antes de explicar que no esperaba vivir una experiencia semejante durante sus 18 días bajo custodia migratoria.

Cómo es la situación del otro acróbata argentino arrestado por ICE en Estados Unidos En el caso de Agustín Baccega, un juez también le otorgó la libertad bajo fianza el martes y el pago ya se concretó. Sin embargo, continúa alojado en el Centro de Detención de Eloy y todavía no tiene una fecha confirmada para abandonar el establecimiento, según el último reporte.

Los dos acróbatas viven en Estados Unidos desde 2020 y, según sus familiares, contaban con permisos de trabajo vigentes y solicitudes de asilo pendientes al momento del arresto, por lo que reclamaron que pudieran continuar sus trámites migratorios fuera de los centros de detención mientras avanzaban sus expedientes judiciales.

El ICE arrestó a los argentinos en el aeropuerto de Phoenix, en Estados Unidos. Web El ICE, en cambio, afirmó que ambos habían ingresado legalmente al país, pero que superaron el plazo de permanencia autorizado. La agencia aclaró que tener un permiso de trabajo no equivale a contar con un estatus migratorio regular ni impide que una persona quede detenida por las autoridades federales.