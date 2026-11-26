Video: un avión de carga de la empresa FedEx se despistó en el Aeropuerto de Miami y casi termina en la calle El incidente de la aeronave McDonnell Douglas MD-11 obligó a interrumpir las operaciones mientras las autoridades despejaban el área. No se reportaron heridos. Por Agregar C5N en









Un avión de carga de la empresa FedEx se despistó. Redes sociales

Un avión de carga de FedEx se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami en Florida y obligó a que las operaciones fueran interrumpidas hasta que despejen completamente el área. El hecho no dejó heridos, según los primeros reportes oficiales.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso la suspensión de las salidas hacia el aeropuerto a partir de las 20:16 hora local y la medida afectó el tráfico aéreo entrante.

Los informes iniciales indicaron que el avión era un McDonnell Douglas MD-11 de carga de FedEx. Miami-Dade Fire Rescue confirmó que no hubo heridos ni trasladados médicos como consecuencia de lo sucedido.

El suceso ocurrió en la víspera de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor movimiento aéreo en Estados Unidos. Hasta el momento, FedEx y el Departamento de Aviación de Miami-Dade no dieron declaraciones ni comunicados.

Video: así aterrizaba el avión de carga que se despistó en el Aeropuerto de Miami A FedEx cargo plane overran the runway at Miami International Airport in Florida, triggering a ground stop last night.The aircraft, reportedly an MD-11 arriving from Memphis, remains disabled on the runway.No injuries have been reported. pic.twitter.com/2Xsbf4JqvB — Resist the Mainstream (@ResisttheMS) November 26, 2026 La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciará una investigación una vez que se estabilice la situación operativa.