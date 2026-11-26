Video: el emotivo reencuentro de los acróbatas cordobeses que estuvieron detenidos por el ICE Gustavo Romanello y Agustín Baccega estuvieron 18 días retenidos luego de haber sido interceptados en una terminal para despedir a un amigo y trasladados a distintos centros migratorios en Arizona. Por Agregar C5N en









"Estoy cansado, agotado. Fue una pesadilla", reconoció Gustavo Romanello tras 18 días detenidos.

Los acróbatas cordobeses Agustín Baccega y Gustavo Romanello tuvieron un emotivo reencuentro después de permanecer 20 días separados por la detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de ser trasladados a distintos centros migratorios en Arizona, en Estados Unidos.

Los argentinos habían quedado bajo custodia el 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix cuando viajaban desde Orlando para asistir al funeral de un amigo, luego de que la agencia señalara que habían superado el plazo autorizado de permanencia. Su arresto generó versiones contrapuestas sobre la situación documental de ambos, que viven en Estados Unidos desde 2020 y desarrollaban allí actividades profesionales.

De acuerdo a las versiones de sus familiares, ambos ingresaron legalmente, pidieron asilo y conservaban autorizaciones laborales vigentes mientras aguardaban una respuesta oficial de las autoridades migratorias federales sobre sus solicitudes.

El primero que fue liberado fue Romanello, luego de haber accedido a su audiencia en las que se les concedió la libertad bajo fianza. Y posteriormente fue el turno de su pareja, Baccega quien también tuvo el mismo beneficio. Finalmente, en las últimas horas se dio el reencuentro: en las imágenes se ve a los dos abrazarse durante varios segundos al costado de una ruta, muy emocionados.

Liberaron a los dos acróbatas cordobeses detenidos por el ICE en EEUU: así fue el emotivo reencuentro #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu https://t.co/ZaO6mab5oi — C5N (@C5N) November 26, 2026 Cuál es la situación de los acróbatas argentinos que fueron detenidos en Estados Unidos Los dos acróbatas viven en Estados Unidos desde 2020 y, según sus familiares, contaban con permisos de trabajo vigentes y solicitudes de asilo pendientes al momento del arresto, por lo que reclamaron que pudieran continuar sus trámites migratorios fuera de los centros de detención mientras avanzaban sus expedientes judiciales.

El ICE, en cambio, afirmó que los dos habían excedido el período de estadía permitido y aclaró que una autorización para trabajar no equivale a un estatus migratorio regular. Según la agencia, ese permiso tampoco impide que una persona quede detenida ni que enfrente un procedimiento de deportación. De igual modo, los argentinos cuentan con permisos de trabajo vigentes hasta 2029, licencias de conducir y desarrollan una actividad laboral formal en Estados Unidos.