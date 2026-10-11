Obispos argentinos pidieron rezar por la salud del papa León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina llamó a los fieles a rezar por la salud del papa León XIV, quien anunció que deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones. A través de un comunicado, los obispos manifestaron su cercanía con el Pontífice y expresaron sus deseos de que la intervención tenga un resultado favorable.
“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, señalaron las autoridades de la Iglesia argentina.
El mensaje también convocó a toda la comunidad católica a acompañar al Papa con sus oraciones durante los próximos días. En ese sentido, los obispos destacaron la actitud con la que León XIV comunicó la noticia de su estado de salud.
“La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él”, expresaron. Al finalizar el comunicado, la Conferencia Episcopal renovó el pedido de acompañamiento espiritual y encomendó al Pontífice al “cuidado maternal de la Virgen María”.
La operación de León XIV y su visita a la Argentina
El propio León XIV informó este domingo, al finalizar el Ángelus en la plaza de San Pedro, que los médicos detectaron un nódulo en su pulmón durante unos controles recientes. Según explicó, la lesión fue identificada en una etapa inicial y está bien localizada.
Por recomendación de los especialistas, el Papa decidió someterse a una intervención quirúrgica para extirparla. El procedimiento está previsto para los próximos días en el Policlínico Gemelli, en Roma, y la recuperación hospitalaria estimada es de aproximadamente una semana, según informó el Vaticano.
La noticia se conoce a pocas semanas de la gira apostólica que el Pontífice tiene prevista por Uruguay, la Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. León XIV manifestó su intención de mantener el viaje, aunque la evolución de su salud será determinante para confirmar cómo seguirá su agenda.