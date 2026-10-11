El Vaticano confirmó cuándo operarán al papa León XIV

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado en los primeros días de la próxima semana para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La intervención se realizará en Roma y requerirá una internación posterior de aproximadamente una semana, según informó la Santa Sede.
“Puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto para la estancia hospitalaria tras la operación es de aproximadamente una semana”, señaló Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, al brindar detalles sobre el procedimiento.
La cirugía tendrá lugar en el Policlínico Gemelli de Roma, un hospital al que los pontífices suelen recurrir para recibir atención médica especializada. León XIV había anunciado la operación este domingo, al finalizar el rezo del Ángelus. Ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, explicó que el nódulo fue detectado durante controles médicos recientes y que se encuentra en una fase temprana.
“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extraerlo”, expresó el Papa, quien también agradeció las muestras de cercanía y pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones.
Qué pasará con la visita del Papa a la Argentina
La intervención se realizará a menos de un mes de la visita apostólica que León XIV tiene prevista por Uruguay, la Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. Hasta el momento, el Vaticano no anunció modificaciones en el cronograma del viaje.
Según la agenda prevista, el pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11. Durante su estadía, tiene previstas actividades religiosas e institucionales, en una visita que genera expectativa entre los fieles argentinos.
La evolución de su estado de salud y los tiempos de recuperación serán determinantes para establecer si podrá cumplir con todas las actividades programadas. Por ahora, no se informó oficialmente que la operación vaya a alterar su agenda internacional.