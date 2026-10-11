El Vaticano confirmó cuándo operarán al papa León XIV El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que la intervención para extirparle un nódulo pulmonar se realizará a comienzos de la próxima semana. El pontífice permanecería internado alrededor de siete días en un hospital de Roma, a menos de un mes de su visita prevista a la Argentina. Por Agregar C5N en









El Vaticano confirmó cuándo operarán al papa León XIV y cuánto durará su recuperación

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado en los primeros días de la próxima semana para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La intervención se realizará en Roma y requerirá una internación posterior de aproximadamente una semana, según informó la Santa Sede.

“Puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto para la estancia hospitalaria tras la operación es de aproximadamente una semana”, señaló Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, al brindar detalles sobre el procedimiento.

La cirugía tendrá lugar en el Policlínico Gemelli de Roma, un hospital al que los pontífices suelen recurrir para recibir atención médica especializada. León XIV había anunciado la operación este domingo, al finalizar el rezo del Ángelus. Ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, explicó que el nódulo fue detectado durante controles médicos recientes y que se encuentra en una fase temprana.

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extraerlo”, expresó el Papa, quien también agradeció las muestras de cercanía y pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones.

Qué pasará con la visita del Papa a la Argentina La intervención se realizará a menos de un mes de la visita apostólica que León XIV tiene prevista por Uruguay, la Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. Hasta el momento, el Vaticano no anunció modificaciones en el cronograma del viaje.