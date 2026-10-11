11 de octubre de 2026 Inicio
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Qué dijo el papa León XIV sobre su operación: "He decidido..."

Los médicos detectaron recientemente un nódulo en uno de esos pulmones y recomendaron extirparlo antes de su visita a la Argentina. "¡Me encomiendo a sus oraciones!", expresó a los fieles al contar la noticia.

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En Caba se espera que haya un millón de personas en la misa del Papa León XIV. 

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Preocupación por la salud del papa León XIV: deberá ser operado por un nódulo en el pulmon
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El papa León XIV deberá ser operado por un nódulo en el pulmón antes de su visita a Argentina

El Pontífice comunicó la noticia al finalizar el rezo del Ángelus, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Allí explicó que los médicos encontraron la lesión en una fase muy inicial y que se encuentra bien localizada.

"Los médicos consideran oportuno intervenir y, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo", expresó el líder religioso.

También agradeció a todos los fieles, tanto a los que se encontraban en la plaza como a los que siguieron la retransmisión desde todo el mundo, "por su cercanía espiritual". "¡Me encomiendo a sus oraciones! ¡Feliz domingo!", concluyó.

Cómo será la cirugía del papa León XIV antes de su visita a la Argentina

De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, la cirugía se llevará a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma durante los primeros días de la próxima semana. Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre las características específicas del nódulo.

La salud del Papa y su visita a la Argentina

El anuncio generó expectativa por la cercanía de la primera visita de León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. El viaje forma parte de una gira por América Latina que también contempla escalas en Uruguay y Perú.

La operación y el período de recuperación abren interrogantes sobre el cumplimiento del cronograma previsto. Por ahora, no se anunciaron cambios oficiales en la agenda del Pontífice ni se confirmó que la intervención vaya a afectar su recorrido por la región.

La visita a la Argentina será un acontecimiento histórico para la Iglesia católica local, ya que el país no recibe a un Papa desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

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